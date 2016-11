Un million de Syriens assiégés dans leur pays

C’est une tactique vieille comme la guerre. Et le conflit syrien n’y échappe pas. Selon Stephen O’Brien, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU, près d’un million de Syriens sont désormais assiégés dans leur ville ou leur quartier par les belligérants, dont plus de 250 000 rien qu’à Alep-Est. Un chiffre qui a plus que doublé en un an avec l’escalade militaire qui a suivi l’entrée en guerre de la Russie aux côtés du régime du président Assad.

S’adressant lundi au Conseil de sécurité, à New York, Stephen O’Brien a condamné l’utilisation de cette «tactique cruelle». Dans ces endroits, a poursuivi O’Brien, les habitants «sont isolés, affamés, bombardés et privés d’aide médicale et d’assistance humanitaire afin de les forcer à se soumettre ou à fuir. Cette tactique délibérée est une forme de punition collective», a-t-il ajouté.

Haussant encore le ton, le secrétaire général adjoint a vilipendé une pratique guerrière appliquée «de manière monstrueuse par la partie au conflit qui, en premier lieu, devrait défendre et protéger ses propres citoyens, même ceux qui ne sont pas d’accord avec leurs dirigeants». Une référence directe au régime syrien.

Mais, alors que les ambassadeurs occidentaux (français, britannique et américain) dénonçaient les pratiques de Damas et de son allié russe devant le Conseil de sécurité, le représentant syrien accusait les rebelles d’Alep-Est de prendre les civils en otages et de s’en servir comme boucliers humains, ou de les empêcher d’emprunter les couloirs humanitaires devant leur permettre de quitter la ville.

Comme il fallait s’y attendre, les débats au Conseil de sécurité n’ont eu aucun impact sur la situation en Syrie, où l’armée a continué mardi à pilonner les quartiers rebelles d’Alep tout en appelant les insurgés à quitter leurs positions et à laisser fuir les civils, dans des tracts répandus par avion.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, 143 civils, dont 19 enfants, ont été tués dans Alep-Est depuis le 15 novembre, tandis que 16 autres civils, dont 10 enfants, étaient tués par les tirs des rebelles dans Alep-Ouest, contrôlé par le régime. Il a aussi fait état de plusieurs cas de suffocation d’habitants après la chute de quatre barils d’explosif. Des sources médicales pensent qu’il s’agit probablement de chlore.

Enfin, témoignant de l’implication toujours plus grande de l’Iran dans le conflit, un responsable iranien a déclaré mardi que plus d’un millier de soldats envoyés par Téhéran en Syrie ont été tués en combattant aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Ce chiffre est nettement supérieur au dernier bilan officiel fourni par la République islamique, qui avait fait état de 400 morts au mois d’août, dont la moitié de supplétifs afghans.

