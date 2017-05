Vers une «désescalade» en Syrie?

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson et son homologue russe Sergueï Lavrov ont discuté vendredi au téléphone des moyens de mettre en oeuvre une «désescalade» dans le conflit syrien, a indiqué le département d'Etat. Un accord prévoit quatre zones de désescalade.

L'accord a été signé jeudi à Astana, au Kazakhstan, par la Russie, l'Iran et la Turquie lors d'une réunion, à laquelle les Etats-Unis n'ont assisté qu'en tant qu'observateurs.

«Le secrétaire (d'Etat) attend avec impatience de poursuivre les rencontres avec le ministre des affaires étrangères afin de discuter des rôles respectifs des Etats-Unis et de la Russie pour apaiser le conflit et appuyer les pourparlers de Genève afin de faire avancer la solution politique», a indiqué vendredi la porte-parole du département d'Etat américain, Heather Nauert.

Les Etats-Unis avaient salué jeudi avec grande prudence cet accord, disant «soutenir tout effort qui puisse véritablement réduire la violence en Syrie». Le mémorandum n'a pas été signé directement par le gouvernement syrien, ni par l'opposition.

Les États-Unis participent à des négociations de paix séparées sous l'égide de l'ONU à Genève, dans lesquelles les blocages entre le gouvernement et les rebelles syriens ont abouti à une impasse. Un nouveau cycle de pourparlers doit cependant démarrer ce mois-ci à Genève.

Combats dans une zone de sécurité

Sur le terrain, des affrontements ont éclaté entre forces gouvernementales et rebelles dans la province de Hama dans le nord-ouest de la Syrie peu après l'entrée en vigueur de l'accord d'Astana sur les zones de sécurité, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG proche des rebelles. Les combats ont lieu autour d'al Zalakiyat, un village tenu par les rebelles.

Un porte-parole du groupe insurgé Djaïch al Nasser, basé à Hama, a confirmé que des combats avaient lieu. Il a accusé les forces gouvernementales d'essayer d'avancer dans le secteur.

Le ministère russe de la défense a indiqué que l'accord entrerait en vigueur vendredi à minuit et que la première et plus grande zone de sécurité allait couvrir la totalité de la province d'Idlib, entièrement aux mains des rebelles, ainsi que des secteurs adjacents des provinces de Lattaquié, Alep et Hama abritant en tout plus d'un million d'habitants. (ats/nxp)