La droite suprémaciste bombe le torse à Washington

L’Alt-Right a fait une entrée remarquée à Washington. Lors d’un rassemblement le week-end dernier dans la capitale américaine, des militants d’extrême droite ont fait le salut nazi lorsque Richard Spencer, l’un des leaders de l’Alt-Right, a salué l’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche: «Hail Trump, hail our people, hail victory!» (Vive Trump, vive notre peuple, vive la victoire!). Dans une interview accordée mardi au New York Times, Donald Trump a désavoué le mouvement. «Je ne veux pas encourager ce groupe», a assuré le futur président des Etats-Unis. «Je ne sais pas où ils étaient il y a quatre ans et où ils étaient lorsque Romney (ndlr: Mitt Romney, adversaire de Barack Obama en 2012) et McCain (ndlr: le Sénateur John McCain, adversaire de Barack Obama en 2008) et tous les autres gens ont fait campagne. Je n’ai rien pour comparer.»

Richard Cohen, président du Southern Poverty Law Center qui recense les mouvements extrémistes aux Etats-Unis, a rejeté les propos du futur président américain. «Pendant sa campagne, Monsieur Trump avait fait semblant de ne rien savoir sur David Duke (ndlr: l’ancien «grand sorcier» du Ku Klux Klan), un suprémaciste blanc de longue date», a-t-il déclaré. «Maintenant, il fait semblant de n’avoir aucune idée de savoir pourquoi cette élection a encouragé l’Alt-Right, la nouvelle expression du mouvement suprémaciste blanc.»

Symbole du nationalisme

Donald Trump s’est attiré les faveurs de l’Alt-Right avec ses prises de position sur l’immigration illégale et ses attaques contre les sans-papiers mexicains, qu’il a accusés en juin 2015 d’être des «violeurs». Le futur président des Etats-Unis s’était aussi prononcé en décembre 2015 en faveur d’un moratoire sur l’entrée des musulmans sur le territoire américain. Comme la plupart des propositions de Donald Trump en campagne, le gel total de l’immigration musulmane a fait l’objet de nuances de la part du républicain. Mais il reste comme l’un des symboles d’une candidature à la Maison-Blanche placée sous le symbole du nationalisme.

«L’élection de Trump a provoqué une prise de conscience chez tout le monde», a affirmé Richard Spencer samedi en ouverture du rassemblement de l’Alt-Right à Washington. «Nous ne faisons pas encore partie des élites, mais je pense que nous devrions commencer à agir comme si c’était le cas.» Le président du National Policy Institute, un groupe qui promeut la théorie de la suprématie de la race blanche sur les autres races, a fait part samedi de sa conviction de pouvoir exercer une influence sur la politique de Donald Trump.

Militants déçus

Dans ce contexte, le désaveu jeudi du futur locataire de Maison-Blanche semble difficile à accepter pour certains militants de l’Alt-Right. Sur Reddit, un site Internet sur lequel ils ont un forum de discussion, plusieurs d’entre eux ont fait part de leur déception vis-à-vis du républicain. «Vous vous mettez le doigt dans l’œil si vous pensez que cela va nous donner la permission de commencer à purifier l’Amérique», affirme l’un d’entre eux cité par le Guardian.

Le désaveu de l’Alt-Right par Donald Trump ne surprend en revanche guère Jared Taylor, l’un des leaders du mouvement. «Je n’ai jamais pensé que Donald Trump était l’un de nos sympathisants», explique-t-il. «Il n’a jamais pensé en termes de démographie raciale comme nous. C’est un nationaliste. Il veut mettre fin à l’immigration illégale, empêcher les musulmans d’entrer aux Etats-Unis, renvoyer les sans-papiers. Le but de sa politique est proche du mien.»

Jared Taylor a participé au rassemblement de l’Alt-Right samedi, mais pas au dîner au cours duquel Richard Spencer a prononcé son discours accueilli par les saluts nazis. «Je n’aurais jamais imaginé qu’il puisse faire quelque chose comme ça», assure Jared Taylor. «Pendant la journée, il n’avait pas été question de nazisme.»

(24 heures)