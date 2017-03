Des milliers de civils fuient les combats

Au nord de la Syrie, des dizaines de milliers de civils fuyaient samedi les violents combats accompagnant l'avancée de l'armée syrienne soutenue par l'allié russe face aux djihadistes du groupe Etat islamique (EI). Ailleurs dans le pays, des raids aériens ont encore fait des victimes au lendemain de la conclusion d'un nouveau round de discussions de paix à Genève.

Depuis une semaine, «plus de 30'000 civils, en majorité des femmes et des enfants, ont fui l'avancée de l'armée» dans l'est de la province d'Alep, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Ils se dirigeaient samedi vers Minbej, aux mains des Forces démocratiques syriennes (FDS, alliance de combattants kurdes et arabes), selon un journaliste de l'AFP.

«Le nombre de déplacés a atteint plus de 40'000 et ne cesse de croître à cause des combats entre le régime et Daech», un acronyme en arabe de l'EI, a affirmé Ibrahim al-Qouftane, co-président de l'administration civile de Minbej. «Leur situation est très difficile», a-t-il ajouté.

Les djihadistes de l'EI occupent une grande partie du sud-est de la province d'Alep. En janvier, les troupes du régime de Bachar el-Assad soutenues par les aviations syrienne et russe ont lancé une offensive pour chasser ces djihadistes de la province. Elles ont depuis repris 90 localités et villages et ont fait la jonction avec les FDS, au sud de Minbej, située dans l'est de la province d'Alep. L'offensive se poursuivait samedi et les combats sont d'une très grande violence, a indiqué l'OSDH, sans fournir de bilan. Cette ONG basée à Londres se fonde sur un réseau d'informateurs sur le terrain.

Bombardements russes et syriens

L'objectif de l'armée est d'atteindre la localité d'al-Khafsa, à une vingtaine de kilomètres au sud de Minbej. C'est là que se trouve une station de pompage d'eau alimentant la capitale provinciale d'Alep, mise hors service par l'EI depuis un mois et demi.

Onze civils ont aussi été tués et 45 blessés dans des raids sur un marché au bétail dans le village d'Ouqayribat, tenu par l'EI dans le sud de la province voisine de Hama, a affirmé Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. «Il s'agit probablement de raids de l'armée russe», a-t-il ajouté.

Ouqayribat se trouve au nord-ouest de la cité antique de Palmyre, reprise mercredi par l'armée syrienne soutenue par la Russie. La route reliant les deux localités est souvent utilisée par les djihadistes pour se déplacer entre la province de Homs (centre), où se trouve Palmyre, et celle de Hama. Des appareils russes et syriens ont lourdement bombardé samedi les djihadistes de l'EI au nord et à l'est de Palmyre.

Prochaine discussion en mars

Après dix jours de discussions de paix à Genève, sous l'égide de l'ONU, le chef de la délégation du régime syrien a confirmé samedi que le seul accord obtenu portait sur le contenu des discussions à venir. Chef de la délégation du gouvernement syrien, Bachar al-Jaafari, a redit l'insistance des autorités de Damas sur la présence d'une seule délégation de l'opposition.

«Et pas d'une opposition qui se détermine en fonction des besoins des services de renseignement du Qatar, d'Arabie saoudite, de Jordanie ou d'Israël». La principale instance de l'opposition représentée à Genève est le HCN (Haut Comité pour les négociations), constitué avec le soutien de l'Arabie saoudite.

Le HCN a accepté provisoirement le document donné aux délégations par les Nations unies et comprenant douze principes généraux sur l'avenir de la Syrie. Une prochaine session de discussions pour tenter de mettre fin à un conflit qui a fait plus de 300'000 morts en six ans devrait se tenir ce mois-ci, sans doute à partir du 20 mars. (ats/nxp)