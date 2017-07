L'UE maintient le Hamas sur sa liste noire

Proche-Orient Les autorités musulmanes à Jérusalem ont demandé aux fidèles de continuer à ne pas se rendre sur l'esplanade, malgré la décision d'Israël de retirer des détecteurs de métaux. Plus...

Israël L'Etat islamique a d'abord revendiqué l'attaque mais le Hamas l'a contredit. Les trois assaillants palestiniens ont été abattus. Plus...

Proche-Orient Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Egypte et Autorité palestinienne mettent à genoux deux millions de Gazaouis. Plus...

Proche-Orient La bande de Gaza, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, est une enclave palestinienne pauvre et surpeuplée, soumise par Israël à un sévère blocus terrestre, aérien et maritime. Plus...