«Un accord en Libye était devenu urgent. C’est un tournant!»

4 questions à Hasni ABIDI directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam)

Cet accord n’est pas le premier. Sera-t-il tenu?

Difficile à dire, car la crise ne dépend pas uniquement de ces deux acteurs. Mais cet accord est un tournant: c’est la première fois qu’un responsable européen reconnaît Khalifa Haftar et l’associe à des négociations. Or, ce chef de guerre contrôle en grande partie l’est de la Libye ainsi que le croissant pétrolier, et ses hommes ont vaincu les djihadistes dans plusieurs localités. A présent, ils avancent sur Syrte. Or, jusqu’à présent, la communauté internationale ne voulait parler qu’au premier ministre Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU, mais qui peine à imposer son autorité, même dans l’ouest.

Quel intérêt ces deux rivaux auraient-ils à s’entendre?

Fayez al-Sarraj a pour lui la légitimité internationale mais il ne dispose pas d’une armée capable d’imposer son autorité sur les milices. Il n’a pas accès aux ressources pétrolières. Il n’est pas en position d’améliorer le quotidien des Libyens, très appauvris. Khalifa Haftar, lui, est en position de force militairement, mais il veut une reconnaissance. Il réclame le poste de ministre de la Défense.

S’ils respectent l’accord, qui peut le faire capoter?

En Libye même, des milices de l’ouest pourraient se révolter contre ce premier ministre qui livre le pays à un chef de guerre perçu comme un «nouveau Kadhafi» (à l’est, il passe plutôt pour un libérateur). Mais si le président français veut vraiment que cet accord soit respecté, il doit surtout s’assurer le soutien – ou du moins la neutralité – des parrains régionaux des deux camps. Les succès militaires de Haftar n’auraient pas été possibles sans l’aide des aviations égyptienne et émirienne, tandis que le premier ministre al-Sarraj est soutenu par la Turquie et par le Qatar. Par ailleurs, Emmanuel Macron a omis d’associer à son initiative l’Italie, ancienne puissance coloniale en Libye et gros investisseur.

Amateurisme macronien?

On peut bien sûr critiquer la démarche, mais il y avait urgence. Après la reconquête de Mossoul en Irak et de Raqqa en Syrie, la Libye risque de devenir le nouveau repaire du djihadisme international. Le risque est réel de voir ce pays devenir une Somalie avec le pétrole en plus!

(24 heures)