Grand favori de la saison, «Alinghi »ne prend personne de haut

Ce n’est pas à un régatier expérimenté que l’on apprendra la prudence. Sport mécanique par excellence, la voile réserve parfois des surprises. Pour autant, la saison lémanique des D35 qui s’ouvre ce week-end à la Société nautique de Genève, ne devrait pas échapper à Alinghi. Depuis la création de ce championnat d’excellence, l’équipe d’Ernesto Bertarelli a toujours figuré sur le podium final. «C’est vrai que l’objectif, cette saison, est clair, admet Arnaud Psarofaghis, régleur de Grand-Voile et barreur No2 du catamaran noir-rouge-blanc. Nous visons la victoire. Mais c’est un peu le cas chaque année en fait.»

Si l’évidence d’un succès d’Alinghi saute encore davantage aux yeux des observateurs, ce n’est pas uniquement parce que l’équipe est une dream-team en tant que telle. C’est aussi en raison de l’absence de deux adversaires de poids. Les deux derniers vainqueurs du D35 Trophy sont en fait absents du circuit pour des raisons bien différentes. Lauréat en 2015, le Team Tilt participe cette année à la Red Bull Youth America’s Cup. Du 15 au 22 juin, la crème des jeunes marins suisses se mesurera à l’élite mondiale aux Bermudes. Cet engagement impliquait une préparation incompatible avec une participation aux championnat lémanique. Patron de l’équipe, Alex Schneiter a même vendu son D35 aux Britanniques de Phaedo<. On ne verra donc pas le fameux bateaux rouge aux avant-postes cette année.

Le pari d'une seule course

Il en ira de même pour le tenant du titre, Ladycat, powered by Spindrift racing. Il y a douze mois, Dona Bertarelli et Yann Guichard avait confié les clés du bateau à Xavier Revil. Le Français, équipier de longue date du team franco-suisse avait constitué une équipe brillante. La «French connection» avait régné en maître tout au long du championnat. Huit épreuves, quatre victoires, trois deuxièmes place et une sixième, avec au passage un doublé Genève-Rolle - Bol d’Or Mirabaud des plus marquants. Arrivée sur le circuit en 2007, Dona Bertarelli sera absente pour la première fois depuis dix ans. L’équipe basée désormais à la Trinité-sur-Mer a décidé de se concentrer sur d’autre objectif cette année. La seule présence lacustre prévue sera celle du Bol d’Or.

La navigatrice a en effet choisi de tenter le pari de tout miser sur une course. Pour s’imposer une troisième fois en cinq ans (après les victoires en 2014 et 2016) et remporter définitivement le trophée. Il fallait pour cela modifier le bateau et, de fait, se mettre hors jauge. Rappelons que la classe des D35 repose depuis ses débuts sur une monotypie stricte. Le choix de Spindrift a provoqué quelque remous au sein de la classe. Nul doute que cette édition sera particulièrement animée par la soif de victoires des autres équipes.

Au premier rang des contradicteur, Alinghi ne sera pas en reste. L’équipe d’Ernesto Bertarelli a commencé la saison vélique sur les chapeau de roues dans l’autre championnat qu’elle dispute à l'international, les Extreme Sailing Series. Après une deuxième place en ouverture de saison à Oman, le GC32 des Suisses s’est imposé le week-end dernier lors de l’acte 2 à Qingdao en Chine. «Nous avons dominé notre sujet tout au long de la semaine, explique Arnaud Psarofaghis, qui tenait bon la barre. On arrive sur le lac en pleine confiance.» En confiance, mais sans excès... (24 heures)