L’agroalimentaire sort gagnant des Bilatérales

Les exportateurs suisses du secteur agroalimentaire ont deux fois plus profité des accords bilatéraux avec l’Union européenne que les exportateurs européens, selon la Commission européenne. La suppression des droits de douane sur 123 produits et leur abaissement sur environ 400 autres aurait permis à la Suisse d’augmenter ses ventes de produits alimentaires aux consommateurs de l’Union de 1,1 milliard d’euros sur un total d’environ 5 milliards.

Ces chiffres produits par l’institut Copenhaguen Economics n’étaient pas à proprement parler destinés à défendre les Bilatérales: ils sont extraits d’un rapport sur l’impact, sur les exportations et l’emploi dans le secteur agroalimentaire européen des accords de libre-échange négociés par Bruxelles avec trois pays: le Mexique, la Corée du Sud et la Suisse.

Approfondissement des Bilatérales

A l’heure où l’euroscepticisme grandit en Europe, l’idée est de promouvoir la politique commerciale de Bruxelles auprès les électeurs européens. Reste que les résultats plaident en faveur d’un approfondissement des Bilatérales.

Actuellement 86% (en valeur) des produits suisses entrent dans l’UE sans droits de douane, contre seulement 20% des produits européens importés en Suisse. De 2 milliards d’euros au moment de l’entrée en vigueur du premier accord sur les produits non transformés, les exportations suisses sont passées à presque 5 milliards en 2014.

La moitié de cette hausse fulgurante trouve sa source en Suisse romande. Les célèbres capsules de café qui sortent des usines d’Avenches et d’Orbe représentent pratiquement 30% de ces flux, «pour une part mineure en termes de volume», notent les économistes danois. Le chocolat (13%), le fromage (8%), les aliments pour animaux (6%) et l’eau minérale (5%) sont les autres produits «made in Switzerland» préférés des voisins européens.

Côté européen, les producteurs de fromage industriel allemands font partie des grands gagnants, mais le produit préféré des Suisses reste de loin le vin (12%), juste avant le pain et les pâtisseries (5%).

Loin de conclure qu’il s’agit d’un jeu à somme nulle, les chercheurs jugent les flux d’échanges très complémentaires. Mais vu le degré d’ouverture côté européen, ils jugent également que c’est avant tout en «réduisant les coûts administratifs liés à l’application des régimes de préférence» que l’on pourrait améliorer le fonctionnement des accords. (24 heures)