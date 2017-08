L'organisation des finales à Genève dans l'incertitude

Les réformes de la Coupe Davis voulues par la Fédération Internationale (ITF) ont du plomb dans l'air. Vendredi l'assemblée de l'ITF, tenue à Hô-Chi-Minh-Ville, au Vietnam, n'a pas suivi le Comité exécutif.

Ainsi, la proposition de ne plus jouer en Coupe Davis qu'en deux sets gagnants n'a pas passé la rampe. Elle a recueilli 63,5 % des suffrages, mais elle nécessitait la majorité des deux tiers pour être avalisée. «Nous respections la décision de l'assemblée, mais nous sommes déçus par ce refus, explique le président de l'ITF David Haggerty dans un communiqué. Des changements sont nécessaires pour assurer l'avenir de la Coupe Davis et de la Fed Cup».

