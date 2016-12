La chasse à l’homme se poursuit en Allemagne

C’est donc lui. Les empreintes retrouvées dans la cabine du poids lourd l’ont confirmé. Le Tunisien de 24 ans dont la tête a été mise à prix est bien l’auteur de l’attentat sur le marché de Noël à Berlin qui a fait 12 morts et près de 50 blessés. Un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui jeudi soir par le Parquet antiterroriste. Les recherches se poursuivaient hier dans toute l’Europe pour retrouver cet homme qui a plongé dans la clandestinité il y a quelques semaines alors qu’il était soupçonné depuis des mois par la police de préparer un attentat.

Petit à petit, on a pu reconstituer le parcours de ce jeune homme parti à 18 ans de son pays natal pour traverser la Méditerranée. C’était en mars 2011, trois mois après le Printemps arabe. Il ne fuyait pas la misère ou la répression comme d’autres. Accusé d’un vol de camion, il voulait échapper à la justice de son pays et refaire sa vie en Europe. Echoué dans un centre de réfugiés en Sicile, il aurait été rapidement été condamné pour dégradations et divers délits. Pendant son cours séjour dans une école sicilienne, il aurait semé la terreur dans la classe, rapporte La Stampa. Il finira par y mettre le feu… Condamné à quatre ans en prison, il se serait radicalisé pendant sa détention, selon la presse italienne. Après sa libération, les autorités italiennes ne sont pas parvenues à l’expulser car la Tunisie refusait de reconnaître sa nationalité.

D’après le témoignage de sa mère, recueilli par l’agence AP, il aurait fait un arrêt en Suisse avant de se rendre en Allemagne en juillet 2015 pour demander l’asile… qui lui est refusé en juin 2016. Mais il reste libre de ses mouvements grâce à une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de circuler jusqu’à son expulsion… théorique. Là encore, la Tunisie bloque une nouvelle fois la procédure.

La police a commencé à s’intéresser à lui lorsqu’il s’est approché de l’idéologue salafiste Ahmad Abdulaziz A., alias Abu Walaa, arrêté en novembre dernier pour son rôle dans le recrutement de djihadistes de Daech en Allemagne. Son rôle exact dans ces réseaux n’est pas encore très clair. Mais A. A. n’était pas un rouage important, affirment les enquêteurs.

Le Tunisien, qui a vécu sous diverses identités, aurait même proposé ses services pour commettre un attentat suicide, affirme le magazine Der Spiegel. Et selon les informations du New York Times, il aurait cherché sur Internet comment construire des charges explosives. Mais jamais les preuves n’ont été suffisantes pour procéder à son arrestation.

