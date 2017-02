Le CHUV s'engage pour soigner les maladies rares

Le CHUV s’associe avec ProRaris pour accueillir la 7e Journée internationale des maladies rares en Suisse, le 4 mars. L’occasion, pour l’hôpital, de détailler ses efforts pour une prise en charge plus efficace des patients atteints de ces pathologies qui touchent 6% de la population (150 000 personnes en Suisse romande). Mucoviscidose, syndrome de Williams, maladie de Steinert, hémophilie… A ce jour, plus de 7000 maladies rares ont été recensées, dont 80% sont d’origine génétique.

Au problème du diagnostic tardif ou inexistant s’ajoute celui du manque d’informations et de thérapies efficaces (95% des maladies rares ne disposent pas de traitement spécifique). «Il reste un long chemin à parcourir avant que les personnes concernées ne puissent bénéficier d’une prise en charge égale à celle de tous les autres patients», indique l’Alliance pour les maladies rares ProRaris. Le concept national maladies rares adopté en 2014 par le Conseil fédéral prévoit la création de centres de référence dans toute la Suisse. «Leur mise en place a pris du retard et ne pourra pas se concrétiser d’ici à la fin de l’année, contrairement au planning initial», déplore ProRaris.

Au CHUV, comme aux HUG, plusieurs consultations spécialisées sont déjà en place pour offrir aux malades et à leur famille des prestations ciblées, en étroite collaboration avec les médecins de ville et les associations de patients. C’est le cas pour les maladies neuromusculaires, les maladies vasculaires rares, les maladies métaboliques et moléculaires, les maladies osseuses et les maladies rhumatologiques.

Le CHUV et les HUG ont aussi mis sur pied en 2013 un portail romand d’information (www.info-maladies-rares.ch) et une hotline (0848 314 372).

7e Journée internationale des maladies rares en Suisse Le 4 mars, de 9 h 30 à 17 h à l’auditoire César Roux (CHUV). Programme et inscriptions: www.proraris.ch. (24 heures)