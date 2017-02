Le policier flashé par ses collègues était à cran

«J’ai l’impression qu’il était à cran, avec une sensibilité à fleur de peau quand j’évoquais la santé de sa mère.» Quel rapport entre cette réponse de médecin, interrogé mercredi par le Tribunal correctionnel de Vevey, et son patient sur le banc des accusés pour délit de chauffard? En février 2016, l’homme s’était fait flasher à 150 km/h par ses collègues de la police de Lavaux, sur la route du Dézaley limitée à 80 km/h. De plus, la photo du radar montre qu’il avait franchi la ligne continue pour dépasser. Petit problème: ce policier n’était ni en service ni en mission. Si son médecin est venu déposer devant la justice, c’est parce que le prévenu espère que l’on comprenne dans quel état d’esprit il était ce jour-là. Lors de l’ouverture de son procès, en septembre dernier, il a en effet déclaré qu’il venait de terminer sa journée de travail commencée à 4 h du matin, qu’il avait reçu un appel l’informant que sa maman malade, avec laquelle il vivait, avait été hospitalisée et placée sous oxygène, et qu’il craignait qu’elle ne décède avant d’avoir pu lui dire adieu. Raison pour laquelle il fonçait vers l’hôpital.

Selon lui, cela devrait, sinon excuser ou justifier, du moins expliquer une infraction tellement contraire à ses convictions en matière de sécurité routière et à sa rigueur professionnelle.

Son médecin traitant était aussi celui de sa maman, décédée quelques semaines plus tard. Il indique que mère et fils entretenaient une relation de codépendance: «Elle était pour lui la personne la plus importante mais représentait une charge toujours plus grande, tant physiquement que psychologiquement. J’ai toujours imaginé qu’entre sa mère et son travail il n’y avait pas de place pour grand-chose.» Et d’ajouter que «c’est un homme fort en apparence, mais hypersensible et peut-être trop émotif». Pour autant, à la question de savoir si son patient était apte à exercer le métier de policier, le médecin répond par l’affirmative.

Le procès se poursuivra mercredi prochain. Le policier si pressé risque au moins 1 an de prison et 2 ans de retrait de permis. (24 heures)