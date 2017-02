Les Transports publics du Chablais s’opposent à un projet immobilier

Fin 2016 à Aigle, un projet immobilier, mené par l’entreprise RTB, dans le quartier En Martinet (entre les avenues des Ormonts et Veillon) a été soumis à enquête publique. Les bâtiments existants sont promis à la démolition pour faire place à cinq immeubles. Ils abriteront 113 logements et des commerces avec un parking de 147 places. A terme, le complexe pourrait abriter quelque 300 nouveaux habitants.

Treize oppositions ont été déposées lors de l’enquête publique. Elles émanent de deux partis politiques – Entente aiglonne, Alternatives Les Verts –, de l’ATE, de riverains et des Transports publics du Chablais (TPC). Ce n’est pas le projet en lui-même qui est contesté, mais son implantation. En effet, les parcelles concernées se trouvent encadrées par les lignes ferroviaires Aigle-Leysin (AL) et Aigle-Sépey-Les Diablerets (ASD), gérées par les TPC.

Or, dans le cadre de l’évolution urbanistique de la ville, l’éventualité de déplacer l’AL de la rue de la Gare sur les voies de l’ASD fait de plus en plus son chemin. Réunis lors d’Etats généraux, la plupart des partis politiques aiglons ont émis un avis favorable à cette option. Justement, l’une des variantes étudiées passe par le projet RTB, également propriétaire des parcelles.

«Toutes les options doivent rester ouvertes»

Pour certains opposants, qui estiment que «toutes les options doivent rester ouvertes», l’érection des immeubles condamnerait ladite variante. Ils estiment qu’il est urgent d’attendre la décision sur le possible transfert de l’AL sur l’ASD. D’autres proposent que la Municipalité «entreprenne des démarches avec le promoteur sans délai et en toute impartialité». Avec une éventuelle «constitution d’une servitude de passage permettant le raccordement».

Les TPC sont directement concernés. Ne serait-ce parce que le projet à une incidence directe sur les installations ferroviaires au niveau de la ligne de contact. Du reste, la démolition des vieux bâtiments supprimerait les ancrages de fils de contact actuels. Les TPC, qui écrivent que rien n’est prévu dans le projet pour le remplacement des fixations de ligne de contact, invoquent l’article 18 m de la loi fédérale sur les chemins de fer. Il fixe le nécessaire accord de l’entreprise ferroviaire si un projet «affecte des immeubles appartenant à l’entreprise ferroviaire ou leur est contiguë; ou risque de compromettre la sécurité de l’exploitation».

«La Municipalité analyse les oppositions sur un plan légal, indique le syndic Frédéric Borloz. Elle se décidera quant à leur levée ou non à l’issue du deuxième volet des Etats généraux, qui se tiendra dans quelques se­maines». (24 heures)