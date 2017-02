Les antispécistes tendent leurs filets à la place de l’Europe

Couchés sur le sol, tout de noir vêtus et recouverts d’un filet de pêche, des membres de l’antenne suisse de l’association française antispéciste 269 Life Libération Animale ont manifesté samedi après-midi sur la place de l’Europe, à Lausanne. Cette mise en scène avait pour but de dénoncer l’exploitation des animaux aquatiques. D’autres membres se tenaient debout et exposaient des images afin de sensibiliser les passants. Ces derniers se montraient curieux, ralentissaient pour observer, s’arrêtaient et prenaient même des photos.

«Notre démarche première est de mettre un visuel sur cette souffrance animale, explique Elisa Keller, la déléguée de l’association. Nos actions ont pour but de déranger, afin que les gens se remettent en question.» Parmi les spectateurs, un groupe de jeunes semble intrigué. Stan, 15 ans, se sent plus ou moins concerné par la cause défendue. «Mes parents et mes grands-parents pêchent. Donc ça me sensibilise. Après, je ne pense pas qu’il soit possible un jour de mettre fin à ces actes.»

Jonathan, gymnasien de 18 ans, est également intrigué par le spectacle. Mais est-ce que le message envoyé est vraiment clair? «Oui, c’est assez explicite, répond-il. Le but est d’interpeller les gens et ça fonctionne. Personnellement, j’essaie de faire attention à ce que je mange. Mais après, c’est une question de choix personnel.» Mélissa, 19 ans, trouve noble de se battre pour une cause à laquelle on croit. «J’aime ce genre de personnes, explique-t-elle. Après, je pense que ce serait trop difficile pour moi de changer ma consommation alimentaire.»

(24 heures)