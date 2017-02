Prison avec sursis pour l’abuseur d’une ado

Vingt mois de prison avec sursis pendant deux ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle ont été infligés au Rom itinérant d’à peine 18 ans qui comparaissait lundi en correctionnelle à Yverdon.

Le jeune homme avait admis avoir obtenu en juin dernier les faveurs sexuelles d’une Vaudoise de 15 ans lors d’une balade en forêt avec deux compatriotes mineurs qui avait mal tourné. Mais il contestait la contrainte.

Ses deux comparses seront jugés par le Tribunal des mineurs. La jeune fille accuse ces deux plus jeunes de l’avoir forcée ensemble à entretenir des relations sexuelles complètes. C’est au retour de ce premier épisode qu’elle avait prodigué contre son gré, à l’instigation d’un des deux mineurs, une fellation à l’accusé majeur. Une rupture de temps et de lieu qui ont valu à ce dernier d’être libéré d’accusation d’actes commis en commun.

L’audience avait été tendue lundi. La demoiselle avait donné son numéro de téléphone et son adresse aux garçons rencontrés quelques jours plus tôt au Luna Park à Bellerive. Elle a admis non seulement les avoir invités ensuite à la balade en forêt, mais souhaité revoir après les faits l’un des deux abuseurs mineurs.

Le jeune adulte jugé à Yverdon a par ailleurs été condamné pour conduite sans permis. Incarcéré depuis près de huit mois, il a été remis en liberté sur le champ. (24 heures)