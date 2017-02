Retour gagnant pour Durant à Oklahoma City

Kevin Durant n'a pas été ménagé par ses anciens coéquipiers et les supporteurs du Thunder pour son retour à Oklahoma City samedi, mais il a décroché avec sa nouvelle équipe de Golden State un succès probant (130-114).

A son entrée sur le parquet, Durant a été conspué par le public d'OKC qui le révérait jusqu'à l'été dernier. Son ancien alter ego Russell Westbrook n'a pas manqué de le provoquer, mais il en fait plus pour perturber le meilleur joueur de la saison 2013-14. L'ailier qui a porté le maillot d'OKC pendant huit saisons, a fini la rencontre avec 34 points et surtout une troisième victoire en trois confrontations cette saison avec Oklahoma City.

47 points pour Westbrook

OKC a tenu le choc face à Golden State seulement pendant une période, la première. Sous l'impulsion de Durant, de Stephen Curry et Klay Thompson (26 pts chacun), les champions 2015 et vice-champions 2016 ont pris le large dès le 2e quart-temps et n'ont plus été inquiétés.

Westbrook a beau avoir une nouvelle fois réussi un festival offensif avec ses 47 points, il était bien trop seul face à la puissance de feu des Warriors. Il a de plus manqué de peu son 27e «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison avec ses 47 points, onze rebonds et huit passes décisives.

«C'était un match très physique, mais je me suis bien amusé, je pensais que les spectateurs seraient encore plus bruyants», a souri de son côté Durant. Golden State caracole en tête de la conférence Ouest avec 46 victoires en 54 matches, tandis qu'OKC reste 7e (31 v-24 d).

Fin de série pour Miami

Miami a concédé sa première défaite depuis presqu'un mois après une série de treize victoires consécutives, samedi face à Philadelphie (117-109). Le Heat ne s'était plus incliné depuis le 13 janvier.

Goran Dragic a pourtant marqué 30 points, mais la franchise floridienne a été distancée dans le courant du 3e quart-temps. Robert Covington, Nerlens Noel et Dario Saric ont marqué chacun 19 points pour Philadelphie.

Malgré un ultime sursaut dans le «money time» grâce James Johnson (26 pts), les joueurs d'Erik Spoelstra n'ont pas réussi à prolonger leur invincibilité, la plus longue de l'histoire pour une équipe affichant un bilan négatif. Ils ont également réalisé la plus longue série de victoires consécutives de la saison et se sont replacés à la 10e place de la conférence Est (24 v-31 d).

Les Sixers, 13e (20 v-34 d), étaient encore privés de leur pivot camerounais Joël Embiid, touché à un genou. Il a manqué douze des treize derniers matches de son équipe et ne devrait pas rejouer avec la traditionnelle pause de quelques jours pour le All Star Game le 19 février. (AFP/nxp)