Retraite politique pour deux députés du Pays-d'Enhaut

Au Pays-d’Enhaut, ils ont la réputation d’être comme chien et chat. L’un – Albert Chapalay, 73 ans – est libéral. L’autre – Philippe Randin, 64 ans – est un socialiste pur sucre, le premier de l’histoire à être élu au Grand Conseil dans la région. Rivaux dans la course à la syndicature de Château-d’Œx en 1997, opposés sur de nombreux dossiers politiques, les deux députés peuvent aussi énumérer leurs points communs. Tous deux ont été municipaux à Château-d’Œx. Tous deux ont accédé au Grand Conseil vaudois en 1998, ce qui les place dans le quinté de tête des députés les plus capés. Et tous deux quitteront l’hémicycle après quatre législatures.

Attablés au Chalet d’Œx, les élus évoquent cette longue carrière à représenter l’une des régions les plus excentrées du canton. «Un point qui nous différencie? Albert va au Grand Conseil en voiture. Moi, j’y vais en train», sourit Philippe Randin. Avant d’ajouter: «Lors de la dernière campagne surtout, on nous a présentés comme totalement antagonistes. Chacun a ses dadas, ses dossiers phares. Mais nous avons tiré à la même corde lorsqu’il s’agissait de défendre le Pays-d’Enhaut au Canton. On s’est plus «chatouillés» au sein de la Municipalité.»

Son collègue acquiesce: «Malgré des vues différentes, nous avons veillé à ne jamais nous contredire devant le plénum. On ne voulait pas s’entendre dire: «Mettez-vous d’accord et revenez nous parler après.» Du coup, j’ai parfois dû voter des propositions de Philippe les yeux fermés ou en sortant boire un café.» «On n’est pas comme les députés lausannois, rigole Philippe Randin. Mais bon, c’est plus facile pour nous: nous ne sommes que deux.»

Vaste réseau d’influence

Le compromis a fait le bonheur du sous-arrondissement de la Riviera, largement soutenu depuis dix-neuf ans par ses ambassadeurs. «Notre départ va provoquer un gros changement, estime Philippe Randin. Il faudra de nombreuses années pour rebâtir un réseau d’influence aussi vaste que celui mis en place avec Albert, durant toutes ces années.» Le socialiste explique avoir connu Pierre-Yves Maillard, «encore tout jeune militant». Un contact dont a usé le député lorsqu’il s’est agi de défendre l’Hôpital du Pays-d’Enhaut. «Aujourd’hui, son existence n’est plus remise en cause.»

De l’autre côté de l’échiquier politique, Albert Chapalay a lutté pour faire assainir l’un des points noirs du réseau routier vaudois: la Chaudanne, entre Château-d’Œx et Rossinière, un virage dans une gorge abrupte, traversé par les rails du MOB et qui a coûté la vie à deux jeunes de la région en 2007. «Je me suis démené pour ça depuis 1995, déjà en tant que syndic. A la base, je ne demandais pas que le train ne croise plus cette route. Mais quand vous expliquez A à un ingénieur, il comprend souvent B. Au final, on nous a soumis un projet de grande ampleur avec la construction d’un viaduc et un crédit de 21,8 millions. Je me suis bien gardé d’intervenir et j’ai voté oui», se souvient l’élu.

Un événement qui évoque un autre temps au duo damounais: «On a tous les deux connu les années de vaches maigres, se souvient Albert Chapalay. L’Etat n’avait plus d’argent. Tout ce que les députés proposaient – à Lausanne comme dans le reste du canton – était refusé.» Depuis, les caisses ont été renflouées. «Et force est de constater que, depuis les années 2005, le Pays-d’Enhaut n’a jamais été oublié par le Canton», se réjouit Philippe Randin. (24 heures)