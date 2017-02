Vontobel: bénéfice net en hausse en 2016

Vontobel a dégagé un bénéfice net en hausse de 47% en 2016 sur un an à 264,4 millions de francs. La banque privée zurichoise estime avoir réalisé une solide performance dans un environnement difficile.

Le montant de 264,4 millions de francs comprend les effets exceptionnels, a indiqué mercredi Vontobel. Sur une base corrigée de ces éléments, le bénéfice net ressort en croissance de 12% à 201,5 millions de francs, précise le communiqué.

L'afflux de nouveaux fonds a atteint 5,1 milliards de francs, une somme en progression de 5,8% par rapport à l'exercice précédent, une évolution jugée «réjouissante». A fin décembre dernier, l'établissement bancaire gérait une fortune de la clientèle de 195,4 milliards, 4% de plus qu'un an plus tôt.

Pour la suite, Vontobel signale vouloir dévoiler ses objectifs 2020 en août prochain. La banque entend affiner sa stratégie et se concentrer sur une «croissance porteuse de rentabilité». (ats/nxp)