A 63 ans et en maillot dans Sports Illustrated

L'ancienne mannequin américaine Christie Brinkley, âgée de 63 ans, fait partie des modèles choisis pour poser dans le célèbre numéro «Swimsuit Issue» du magazine américain Sports Illustrated, qui réunit chaque année des jeunes femmes en maillot de bain.

Ce numéro est une institution aux Etats-Unis, et au-delà. L'année de son cinquantenaire, en 2014, il s'était vendu à 785'000 exemplaires. Longtemps concentré sur les jeunes mannequins blanches, le magazine s'est ouvert, au fil des années, à d'autres profils.

Christie Brinkley, 63, and her daughters pose for Sports Illustrated Swimsuit Issue 28 years after she first appeared on the cover. pic.twitter.com/IsCuIleZZp