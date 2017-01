Angelina Jolie et Brad Pitt s'entendent enfin

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont mis d'accord pour que les détails de leur divorce restent privés, ont annoncé mardi des médias américains. Ils entendent ainsi «préserver la vie privée de leurs enfants et famille».

Dans un communiqué commun cité par CNN, l'ancien couple indique avoir «engagé un juge privé pour prendre toute décision légale nécessaire, et faciliter la résolution rapide des questions restantes». «Les parents s'engagent à agir ensemble» pour favoriser la bonne entente, précise également le communiqué.

Depuis qu'Angelina Jolie a demandé le divorce en septembre, les deux stars se sont engagés dans une bataille très médiatique avec au cœur la question de la garde de leurs six enfants, trois garçons et trois filles. En décembre, Brad Pitt avait accusé l'actrice d'exposer la vie privée de leurs enfants et demandé à un juge de placer sous scellés les détails les concernant.

Selon un accord à l'amiable obtenu avec la médiation des services sociaux, Angelina Jolie, productrice et réalisatrice, a pour l'instant la garde complète des enfants, et vit avec eux dans une maison de location à Los Angeles. Brad Pitt dispose lui d'un droit de visites supervisées par un psychothérapeute. (afp/nxp)