Bill Gates et Bono s’allient

L’un porte une chemise et une cravate, l’autre un T-shirt noir, des bottes et des boucles d’oreilles. L’un est le chef d’entreprise le plus riche du monde, l’autre une star du rock. Ils sont assis côte à côte; Bill Gates boit un Coca Light, Bono un verre d’eau. Dans le cadre de l’alliance LENA entre journaux européens, nous avons pu obtenir un entretien exceptionnel avec les deux stars reconverties dans l’humanitaire.

Mais que font-ils ensemble à la Conférence de Munich sur la sécurité?



Bill Gates (B.G.): Nous nous connaissons depuis un bon bout de temps. Nous nous sommes rencontrés à New York, juste après le 11 septembre 2001…

Bono (B.): C’est vrai, tu étais en train de manger un Big Mac!

B.G.: La Fondation (ndlr: la Fondation Bill et Melinda Gates, qui soutient l’accès à l’éducation et la lutte contre les maladies à l’échelle mondiale) en était encore à ses débuts. C’est depuis lors que nous avons commencé à soutenir et à apprécier le travail effectué par ONE (ndlr: une ONG cofondée par Bono, qui lutte contre l’extrême pauvreté). Et on a réalisé qu’on avait obtenu pas mal de bons résultats.

B.: Après notre première rencontre et… quelques conseils diététiques (rires), je suis allé voir Bill et Melinda pour discuter de leur proposition d’investissement dans ONE, de façon à ce que nous puissions structurer notre opération et engager les personnes les plus brillantes pour le faire. Cependant, ce que j’ai retenu de notre première réunion, c’est que tout n’était pas une question d’argent! Ces deux personnes seraient notre plus gros avantage.

B.G.: Eh bien, nous étions plutôt naïfs… A cette époque, nous pensions que nous aiderions à inventer de nouveaux outils, directement grâce aux vaccins et aux médicaments. Nous ne savions pas à quel point ce serait difficile d’accéder aux enfants pauvres et de les vacciner. Nous ne savions pas non plus à quel point nous serions dépendants de l’aide étrangère pour acheminer les vaccins. La question du transport, de l’aide et de la nécessité de créer un partenariat avec des gouvernements a vraiment évolué dans les années suivantes. Ce qu’a fait ONE, c’est prouver que les choses pouvaient fonctionner, trouver des politiciens qui se préoccupaient vraiment de cette problématique, et nous donner une chance de les rencontrer. Nous venons de vivre quinze années de grandes avancées. Et si la générosité ne faiblit pas, les quinze prochaines années seront tout aussi exceptionnelles, car la science est avec nous.

B.: Ces derniers jours, je n’ai pas arrêté de conseiller aux gens déprimés par les gros titres des journaux et par l’état du monde de lire la lettre annuelle de Bill et Melinda. Elle contient les meilleures nouvelles de la planète. C’est incroyable: 122 millions d’enfants sauvés depuis 1990. C’est dingue: Je pense que ça fait plus de 13 000 par jour, ou quelque chose comme ça. C’est énorme! Si vous êtes découragé par la tournure que prend le monde, soutenez ce genre de mouvement. Vous aurez le sentiment d’être utile, car vos actes auront un réel impact. Vous pouvez rejoindre ONE et faire partie intégrante du mouvement, car ça fonctionne vraiment.

Vous avez participé à la Conférence de Munich sur la sécurité pour sensibiliser la population au fait que les maladies constituent un risque sécuritaire mondial. Etes-vous satisfait de la conférence?



B.G.: Nous sommes super-heureux, car la conscience du lien qui existe entre notre prospérité, le développement et la sécurité, ainsi qu’entre la santé et la sécurité est très forte ici. La chancelière Merkel a déclaré que, même si elle s’engage à augmenter les dépenses militaires, nous devions toujours penser aux dépenses de développement.

B.: C’est une chose extraordinaire à laquelle nous assistons là. Il n’y a pas une seule personne en Europe qui pense que ce qui se passe en Afrique du Nord n’a aucune importance. Il y a cinq ans, c’était facile de dire «Je m’en fous un peu, ça se passe loin d’ici», mais maintenant nous savons à quel point le continent est proche. On a vu ce qui s’est passé lorsque la Syrie a sombré dans l’oubli. Alors, imaginez un peu ce qui pourrait se passer dans un pays dix fois plus grand, ce qu’est le Nigeria. La faillite du Nigeria est l’objectif déclaré de Boko Haram. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de «zone grise». Une zone grise, c’est une zone où les chrétiens et les musulmans cohabitent en harmonie. Et au Nigeria, les deux religions entretiennent d’excellentes relations. Si vous êtes un extrémiste, vous aspirez à détruire cela. Je viens d’aller à Borno, au nord-est du Nigeria. J’ai vu à quoi ressemblaient 2,25 millions de personnes déplacées – le chaos. L’année dernière, j’ai visité quatre pays abritant des camps de réfugiés. Et la seule chose importante que j’ai entendue, c’est: «Nous voulons simplement rentrer chez nous.» Ils n’ont pas envie de s’entasser sur des bateaux et de traverser la mer. C’est là que nous devons aller à leur rencontre – chez eux, pour les aider à prospérer.

Le refus croissant de la vaccination, en Occident et dans le reste du monde, vous préoccupe-t-il?



B.G.: Vous savez, les vaccins sont totalement sûrs. Lors de ma première rencontre avec le président Trump, j’en ai discuté avec lui. Ce message est passé. Il est déjà arrivé que dans certains pays riches, le taux de vaccination descende en dessous du seuil requis et que l’on assiste à une recrudescence des cas de rougeole et de coqueluche mortels… C’est vraiment tragique. Les rumeurs négatives se propagent parfois bien mieux que les faits positifs. C’est comme le prétendu lien entre l’autisme et la vaccination, qui a été réfuté il y a près de vingt ans. Cet article a été retiré de la circulation, mais il a toujours des adeptes. Il s’agit donc d’un défi de communication sur lequel nous devons continuer de travailler. Et c’est en partie pour cela que nous sommes si attentifs à l’innocuité des vaccins. Car si un vaccin rencontrait des problèmes, cela aurait un impact sur la perception que les gens ont de tous les vaccins. Tous nos efforts seraient réduits à néant en cas d’erreur.

Si le président Trump décidait de réduire le budget alloué au planning familial et l’éducation, qu’adviendrait-il de l’Afrique?



B.G.: Les Etats-Unis sont de loin les plus grands donateurs, avec environ 30 milliards de dollars par an, dont environ 10 milliards sont alloués à la santé, y compris à la malaria et au VIH. L’administration Trump n’a pas encore présenté son budget. Elle n’a donc rien réduit. Lorsque vous avez une nouvelle présidence, il incombe à la société civile et à des organisations comme la nôtre d’expliquer que même dans un contexte «America First», la stabilité que vous obtenez et les épidémies que vous repoussez sont de bons investissements.

B.: Je trouve que les Américains tendent à se montrer plus patriotes lorsqu’ils parlent de ce que fait leur gouvernement pour combattre le sida. Ils ressentent une grande fierté, et il s’agit de la plus grande intervention sanitaire de l’histoire de la médecine. Et c’est un conservateur qui l’a dirigée, le président Bush. J’étais dans le Bureau ovale et lui ai dit «Vous pouvez colorer ces pilules en rouge, blanc et bleu, Monsieur le Président. Elles seront la meilleure publicité qui aura jamais été faite des Etats-Unis.» Il a ri, mais a suivi mon conseil. Et la popularité des Etats-Unis est très élevée en Afrique.

De nombreux hommes politiques gagnent les élections en faisant passer les intérêts de leur pays en premier. Cette attitude pourrait-elle affecter vos efforts pour l’Afrique?



B.G.: Eh bien… évidemment, les pays font passer leurs intérêts en premier. Ce n’est pas un problème en soi. La question est de savoir si les gens se rendent compte à quel point, depuis la Seconde Guerre mondiale, la collaboration entre les pays a fait des merveilles en termes de paix et de développement. Je pense que le danger, c’est plutôt que les gens commencent à voir les choses à court terme et ne se rendent pas compte des progrès qui ont été faits. C’est un challenge.

B.: Nous savons que la mondialisation a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Et cela a été bon pour l’économie en général, mais tout le monde n’en a pas profité. Je pense que le capitalisme est une brute qui a besoin d’instruction. C’est un peu comme une bête à qui on doit expliquer comment se comporter. On ne peut pas le laisser nous dicter notre conduite. Je pense que c’est ce qui se passe pour le moment, mais que c’est temporaire. Nous retrouverons une société dans laquelle les gens se font confiance.

Est-ce la philanthropie ou la politique qui sauvera le monde?



B.G.: La philanthropie représente une très petite partie de l’économie mondiale. Même aux Etats-Unis, où nous disposons d’une large base composée de personnes de tous niveaux, la philanthropie représente 2% de l’économie. Cependant, elle peut jouer un rôle très spécial. Parfois, on fait face à des problèmes qu’aucune institution du secteur privé ne peut résoudre, comme la malaria. Souvent, ces problèmes nécessitent une créativité et une prise de risques que les gouvernements ne sont pas forcément capables de vous offrir. La philanthropie peut financer d’excellentes solutions, dont beaucoup de nouveaux vaccins en cours d’élaboration. Nous avons réussi à devancer les gouvernements en la matière.

M. Gates, vous investissez beaucoup d’argent via la Fondation. Pourquoi faites-vous ça?



B.G.: Pour moi, toutes les vies ont autant de valeur l’une que l’autre, et c’est ça qui me motive à financer les vaccins ou médicaments contre la malaria. Voilà comment nous dépensons notre argent. Nous avons fait de l’argent, vous savez que Microsoft a eu beaucoup de succès, fourni à peu près la moitié des ressources pour la Fondation, et c’est désormais un moyen pour nous de rendre la pareille. Il n’y a aucune autre raison.

Bono, quelle est votre motivation personnelle dans ce combat?



B.: Se dire que toutes les vies humaines ont la même valeur – c’est la base de tout. Si nous sommes capables d’assister au gaspillage du potentiel humain sans rien faire, c’est que nous ne croyons pas que ces vies sont aussi précieuses que les nôtres. Cette notion me motive. Par exemple, lorsque je vois un sans-abri dans la rue, je me dis qu’il pourrait être peintre ou joueur d’échecs. Je vois des personnes qui ne sont pas allées à l’école simplement parce qu’elles ont eu de mauvais parents et une adolescence difficile… Je vois cela tout le temps. Nous devons voir ça comme si l’amour existait, et il existe. L’amour sert l’idée du potentiel humain. (24 heures)