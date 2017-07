Craig revient sur ses dires et rempile pour un film

L'acteur britannique Daniel Craig a finalement accepté de jouer dans un nouvel épisode des aventures de James Bond, l'espion britannique qu'il a déjà incarné quatre fois, après avoir indiqué publiquement ne plus être intéressé par le rôle.

Sollicité par l'AFP, le studio américain Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), qui possède les droits cinématographiques de James Bond, s'est refusé à commenter l'information publiée par le New York Times.

Egalement sollicitée par l'AFP, la compagnie britannique Eon Productions, qui produit les films de la série, n'a pas donné suite.

Eon Productions a annoncé lundi que le 25ème volet des tribulations de James Bond sortirait le 8 novembre 2019, sans rien dire de la distribution.

James Bond will return to US cinemas in November 8th 2019!! pic.twitter.com/nSCVspC8p0 — Daniel Craig (@DanielCraigOO7) 25 juillet 2017

«Je préférerais me tailler les veines»

L'arrivée de Daniel Craig dans la peau du flegmatique agent britannique a correspondu à la montée en puissance de James Bond, qui a notamment dépassé, pour la première fois, le milliard de dollars de recettes au box-office mondial avec «Skyfall», sorti en 2012.

L'épisode suivant, «Spectre» (2015), n'a pas fait aussi bien mais rapporté tout de même 880 millions de dollars, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Agé de 49 ans, Daniel Craig avait régulièrement laissé entendre qu'il ne souhaitait plus jouer du Walther PPK, le pistolet fétiche de James Bond. «Je préférerais briser ce verre et me tailler les veines», avait-il déclaré avant la sortie de «Spectre» quant à la perspective de jouer 007 de nouveau, tout en précisant que c'était son sentiment du moment et pas forcément une décision définitive.

«Si je faisais un autre Bond, ce serait seulement pour l'argent», avait-il ajouté dans un entretien au magazine Time Out London.

Plusieurs noms avaient circulé pour prendre la relève de Daniel Craig, notamment les acteurs britanniques Tom Hiddleston et Idris Elba. (afp/nxp)