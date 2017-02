Elsa Zylberstein a été placée en garde à vue

L'interprète de «Un sac de billes», actuellement à l'écran, s'est rendue au commissariat du deuxième arrondissement de Paris, lundi, après avoir renversé une passante âgée et s'être enfuie.

Selon une information de BFMTV, Elsa Zylberstein n'avait, en outre, plus de point sur son permis et ne pouvait donc plus conduire.

L'actrice française de 48 ans a été placée en garde à vue pour délit de fuite, défaut de permis et blessures involontaires aggravées. (cbx/nxp)