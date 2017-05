Kanye West quitte les réseaux sociaux

Le mari de la star de téléréalité Kim Kardashian semblait avoir désactivé vendredi ses comptes Twitter et Instagram. Il comptait 27 millions d'abonnés sur Twitter, qu'il utilisait depuis des années pour faire son auto-promotion ou donner ses avis sur la musique ou la mode.

En 2015 il avait avoué candidement sur le réseau social être endetté à hauteur de 53 millions de dollars et disait avoir besoin de fonds pour financer ses «belles idées». Kanye West, 39 ans, avait été hospitalisé à Los Angeles fin novembre pour ce que certains médias américains ont qualifié de «crise psychotique».

Il avait été hospitalisé après avoir annulé une grande partie de sa tournée et coupé court, après deux chansons seulement, à un concert en Californie où il s'en était pris au couple star Jay Z-Beyoncé et à Hillary Clinton.

«Crise psychotique»

Mi-décembre, quelques jours après sa sortie de l'hôpital, il est apparu par surprise aux côtés de Donald Trump dans le hall d'entrée de la tour du milliardaire à New York. Le musicien avait expliqué un peu plus tard, sur Twitter, avoir voulu voir M. Trump pour évoquer des «questions multiculturelles» comme «le harcèlement, le soutien aux professeurs et la violence à Chicago».

Sa «crise psychotique» était intervenue peu après que Kim Kardashian eut été braquée dans un hôtel à Paris où on lui avait dérobé pour plusieurs millions de dollars de bijoux, début octobre. Des tabloïds ont aussi fait état de problèmes de couple.

Kim Kardashian était quant à elle toujours présente sur Twitter vendredi, où elle promouvait auprès de ses 51 millions d'abonnés sa ligne de vêtements pour enfants, en partie dessinée par son mari, selon elle. Le couple a deux jeunes enfants. (afp/nxp)