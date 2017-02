L'ex de «Bébel» reconnue coupable d'escroquerie

L'ex-compagne de l'acteur français Jean-Paul Belmondo, Barbara Gandolfi, a été reconnue coupable d'escroquerie aux dépens de l'acteur de légende du cinéma français, selon les médias belges.

Barbara Gandolfi, une Belge de 41 ans, a été condamnée à 9 mois de prison avec sursis et à une amende de 5500 euros (5950 fr.) jeudi par le tribunal correctionnel de Bruges, au nord de la Belgique, a indiqué l'agence de presse Belga.

Son son ex-mari et associé, Frédéric Vanderwilt, a quant à lui écopé de 18 mois de prison ferme et, lui aussi, d'une amende de 5500 euros.

Barbara Gandolfi – ex-modèle de Playboy et ancienne finaliste du concours Miss Belgique – a été la compagne de Jean-Paul Belmondo de 2008 à 2012. Pendant cette période, elle avait continué à faire des affaires avec Frédéric Vanderwilt. Tous deux étaient accusés de n'avoir pas remboursé un prêt de 200'000 euros (216'000 fr.) que leur avait consenti la star d'«A bout de souffle» et de «L'As des as».

«De l'histoire ancienne», pour Belmondo

L'avocat de la défense, qui avait fait valoir que ces accusations se fondaient sur une perquisition et des écoutes illégales, avait plaidé l'acquittement de ses clients.

Jean-Paul Belmondo, qui selon son avocat ne voulait «plus entendre parler de cette histoire ancienne», ne s'était pas constitué partie civile.

L'ancienne playmate avait été entendue plusieurs fois depuis 2009 par les justices belge et française dans le cadre d'une enquête financière la concernant, ainsi que son ex-mari, gérant notamment de night-clubs en Belgique et à Dubaï, et d'une société de distribution de boissons fraîches. (AFP/nxp)