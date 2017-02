Les bijoux de Kim Kardashian ont été fondus

Le diamant, «tout le monde a eu peur de le vendre»: la pierre de 18,88 carats, à la pureté presque parfaite, était trop «repérable», a raconté aux enquêteurs Aomar Aït Khedache, chef présumé du commando. Il assure avoir confié le bijou, évalué à près de 4 millions d'euros, à une personne dont il n'a pas révélé l'identité.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, cinq braqueurs avaient neutralisé le veilleur de nuit de l'hôtel particulier du centre de Paris où séjournait la vedette de télé-réalité. Deux d'entre eux, masqués et vêtus de blousons siglés police, étaient montés dans l'appartement de Kim Kardashian.

«Il m'a demandé avec un fort accent français ma ring » (bague), avait-elle raconté aux policiers juste après le vol. «Ils m'ont attachée (...) puis m'ont portée dans ma salle de bains», avait ajouté la star, entendue début février par une juge française à New York. Les cinq braqueurs, des truands à l'ancienne âgés de 54 à 72 ans, bien connus de la justice, avaient emporté, outre la bague, plusieurs bijoux en diamant et en or. Montant total: neuf millions d'euros, le plus gros braquage d'un particulier depuis 20 ans en France.

Dans sa fuite, l'un des malfaiteurs, Yunis Abbas, reparti à vélo, avait perdu une croix sertie de diamants, ramassée par une passante quelques heures plus tard. Hormis ce pendentif, aucune pièce du butin n'a été retrouvée.

Barres d'or et éclats de diamants

Où sont passés les bijoux en or? Quelqu'un a été chargé de «les faire fondre» et «est revenu avec des barres», a relaté Aomar Aït Khedache, dit «Omar le vieux», dont l'ADN retrouvé sur les lieux avait permis aux enquêteurs de remonter à l'ensemble de l'équipe.

«Il devait y avoir huit cent et quelque grammes (d'or), vingt-cinq ou vingt-huit mille» euros à la revente, a-t-il détaillé dans son audition, révélée par le quotidien Le Monde. Quant aux éclats de diamants, ils ont sans doute également été revendus, d'après une source proche du dossier.

Les investigations se sont rapidement orientées vers Anvers, en Belgique, la capitale de la joaillerie, où l'un des suspects, Marceau Baum-Gartner, alias «Nez râpé», s'est rendu à huit reprises entre le 7 octobre et le 23 décembre, dont deux fois en compagnie d'Aomar Aït Khedache.

«Marceau semble avoir eu des difficultés à écouler le butin lors des premiers voyages et la situation s'est tendue avec Omar », explique la source. La revente devait se faire «sur même pas huit jours, (...) ça fait un mois», s'énerve ainsi le cerveau présumé auprès de l'un de ses complices, le 12 novembre, sans savoir que l'équipe est sur écoutes depuis plusieurs semaines.

Voyage à Anvers

Le 5 décembre, Aomar Aït Khedache verse une avance à trois membres de l'équipe. Trois jours plus tard, il accompagne de nouveau Marceau Baum-Gartner à Anvers. Pour les enquêteurs, une partie importante du butin a été écoulée lors de ce voyage. A partir de cette date, plusieurs malfrats «effectuent des dépenses onéreuses», notent-ils.

Certains achètent des voitures, Marceau Baum-Gartner s'intéresse à un terrain, explique à un agent immobilier disposer d'un budget de 100'000 euros. Au total, 250'000 euros seront saisis lors des perquisitions chez plusieurs membres du commando, des espèces qui ne proviennent pas du braquage, assurent-ils.

D'autres ne verront pas la couleur de l'argent: le 9 janvier, l'équipe est interpellée. Dix suspects sont mis en examen, neuf sont écroués. «Omar le Vieux» et Yunis Abbas ont avoué avoir participé aux faits, les huit autres contestent toute participation.

