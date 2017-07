Nouvelles photos de Lady Diana avec ses fils

A l'approche des 20 ans de la mort de Diana fin août, tout le Royaume-Uni est en émoi au souvenir de la princesse. A cette occasion, Kensington Palace a partagé sur Twitter deux nouvelles photos inédites de Lady Di. Des clichés qui seront présentés ce lundi 24 juillet dans un nouveau documentaire consacré à la princesse, «Diana, notre mère: sa vie, son héritage», diffusé sur la chaîne ITV à 21h (heure anglaise).

Sur la première, on découvre la princesse sur un bateau, en train de jouer avec le prince Harry, tout petit. Sur la 2e photo, les deux frères sont seuls, déguisés en policier.

The Duke and Prince Harry are pleased to share two more family photographs from the late Diana, Princess of Wales' personal photo album. pic.twitter.com/sup8MGbNfD — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 juillet 2017

«Le duc et Prince Harry sont heureux de partager avec vous deux photos des dernières années de Diana, provenant de l'album personnel de la princesse de Galles», précise Kensington Palace dans son tweet. Dimanche, Kensington Palace avait déjà partagé trois photos personnelles de Diana avec ses fils William et Harry.

The Duke and Prince Harry are pleased to share 3 photographs from the personal photo album of the late Diana, Princess of Wales. pic.twitter.com/mUhzQB08TV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 juillet 2017

Les dernières paroles

Les deux princes ont révélé parallèlement avoir parlé brièvement à leur mère le jour de sa mort, le 31 août 1997, avouant que cette «courte» conversation pesait encore «beaucoup» sur leurs esprits, vingt ans plus tard.

Le prince William avait lui tout juste 15 ans, et son frère 12, lorsque Diana et son petit-ami, Dodi Al-Fayed, sont décédés dans un accident de voiture à Paris, lors d'une course poursuite avec des paparazzis. Des analyses effectuées par la suite avaient montré que leur chauffeur, Henri Paul, également mort dans l'accident, avait un taux d'alcoolémie élevé.

Dans le documentaire qui doit être diffusé ce lundi 24 juillet, les fils dressent le portrait d'une mère de famille dévouée, aimante et drôle, toujours ravie de leur faire des blagues. Déterminés à transmettre la mémoire de leur mère, ses deux fils ont pris l'habitude de l'appeler «Granny Diana» (Grand-mère Diana) devant les enfants de William, le prince George, 4 ans et la princesse Charlotte, 2 ans.

Watch The Duke talk about Granny Diana and about keeping the memory of the late Princess alive for Prince George and Princess Charlotte. pic.twitter.com/crmKG9Y7Ua — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 24 juillet 2017

Watch TRH share some of their favourite memories of their late mother.



Prince Harry: "She was one of the naughtiest parents!" pic.twitter.com/zKIcZbe4rf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 juillet 2017

Pour marquer le 20e anniversaire de son décès, les princes ont annoncé plus tôt cette année qu'ils mettaient en place un comité en vue de récolter des fonds pour ériger une statue de la princesse de Galles. Celle-ci devrait être construite dans les jardins publics de Kensington Palace, à Londres, où vivait Diana. (nxp)