William, Kate et Harry recrutent sur Linkedin

Décidément, la famille royale britannique est à la page. Buckingham tweete et propose les objets estampillés de la Couronne sur Facebook. Désormais, le Prince William, son frère le Prince Harry et Kate Middleton se mettent à Linkedin. En effet, le trio a décidé de passer par ce réseau social pour recruter un nouvel attaché de presse - un Senior Communications Officer - pour sa Fondation Royale.

Intéressé(e)? Sachez que le poste consiste à gérer les informations quotidiennes pour les relayer aux médias, de manière «précise et positive» via les médias traditionnels mais aussi les réseaux sociaux. Le candidat devra jouera «un rôle clef dans le développement de la stratégie de communication de la Fondation Royale et produira et livrera des campagnes de communication «innovantes», précise l'annonce.

Pour postuler...

Il est demandé une sérieuse expérience dans le marketing, les médias ou encore dans le domaine caritatif. Le candidat doit être être «capable de prendre des décisions», il devra être «intègre», et avoir le «tact» et la «discrétion à tout moment» pour gérer les informations sensibles, selon le texte publié.

Postée le 12 juillet, l'offre d'emploi plus que convoitée a déjà recueilli près de 17'000 vues. Vous souhaitez postuler? C'est par ici! (nxp)