Au pinacle de la gastronomie depuis 50 ans

Et au milieu coule une rivière. Celle de l’Ill, en Alsace. Qui doit son nom aux vergers alentour. L’auberge éponyme à Illhaeusern célèbre aujourd’hui son demi-siècle au sommet de la gastronomie française, avec trois macarons Michelin au compteur. Une grande maison qui a une histoire. Une histoire de famille, même. Celle qu’adore raconter Marc Haeberlin, qui perpétue la tradition derrière les fourneaux et supervise la carte du Royal Savoy.

Avec un sourire de gosse gourmand, le timbre un brin nasillard, le fils et neveu des fondateurs savoure de raconter à nouveau: «Ce sont mes grands-parents qui ont installé une gargote au bord de l’eau. On y servait, dès six heures du matin, du poisson, du gibier, des tartes, mais aussi la gnôle et le café pour les travailleurs des champs et des forêts. En 1940, l’armée française a fait sauter les ponts. Cela n’a pas empêché les Allemands d’arriver, mais les deux restaurants du village se sont écroulés. Sur les dommages de guerre, mon oncle et mon père ont reconstruit celle qui s’appelait «L’Arbre Vert», comme on trouvait dans tous les bourgs des «Le Cheval Blanc» ou «Le Bœuf Rouge». On l’a rebaptisée.»

«A vouloir faire trop beau, on tue souvent le plat»

Petit, justement, Marc Haeberlin donne des coups de main à papa en cuisine. Même s’il rêvait plutôt «de devenir paysan ou garde-chasse, comme d’autres voulaient être pompiers ou militaires. Mais les premières saveurs, ce sont celles que m’a fait découvrir ma grand-mère maternelle, dans sa ferme.» Il finit par embrasser la profession des toqués.

Dès 14 ans, l’apprentissage passe par l’Ecole hôtelière de Strasbourg, mais surtout par des institutions prestigieuses comme Lasserre, Troisgros, Lenôtre, et surtout Bocuse. «Monsieur Paul m’a transmis la rigueur et le sens de la famille. La vraie, toutes générations confondues, qui travaille ensemble à la bonne marche de l’établissement. Comme chez nous. C’est mon père spirituel. Chez qui j’ai découvert, à la fin des années soixante, la nouvelle cuisine: les légumes croquants ou ces poissons rosés que les clients renvoyaient parce qu’ils ne les trouvaient pas cuits. Aujourd’hui, c’est la norme.»

A la table du Royal Savoy, Julien Krauss vient nous rejoindre. C’est lui qui retranscrit derrière le piano les idées de Marc Haeberlin pour le palace lausannois: «Monsieur Marc et son équipe m’ont choyé pendant quatre ans en Alsace. Je me suis construit une âme là-bas. Et j’ai acquis la technique pour aller au service de l’essentiel.» Comme cette version du pithiviers où foie gras, ris de veau et pâte feuilletée sont magnifiés par les effluves torréfiés d’une sauce au café et à la réglisse. L’Alsacien boit une gorgée aux fragrances de thé fumé de Moët & Chandon Grand Vintage Collection 1998, qui lui a inspiré cette association.

Le bon moment pour parler du beau et du bon. De son oncle passé par les Arts déco, Marc Haeberlin a hérité d’un goût pour la peinture. Parfois, il réalise des aquarelles qui illustrent ses menus pour les grandes occasions. Des grands maîtres – Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Jean Dubuffet ou Bernard Lorjou – venaient souvent à l’Auberge de l’Ill en marge de la Foire de Bâle. «Bien sûr que le visuel est important, concède-t-il. Mais, à vouloir faire trop beau, on tue souvent le plat. La cuisine sert avant tout à mettre en valeur un produit. Je crois que le consommateur est lassé des expérimentations, il est lui aussi en quête des racines.»

A Lausanne ou à Illhaeusern, Marc Haeberlin propose, quitte à passer pour un passéiste aux yeux de certains, des plats qui ont fait la gloire de son père. Comme le saumon soufflé ou la mousseline de grenouilles. «Voire la matelote de ma grand-mère. Avec du sandre, de la truite, de la tanche, du brochet et de l’anguille, pochés dans le vin blanc avec les arêtes et servis avec des champignons et des nouilles fraîches. Quand je vais manger les filets de perche meunière chez Pitch à Pully, c’est aussi pour déguster un morceau de patrimoine. Cela me rappelle mes origines thurgoviennes. Après tout, un Alsacien n’est rien d’autre qu’un Belge qui n’est jamais arrivé jusqu’en Suisse.» (24 heures)