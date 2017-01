Grand sportif mais surtout bon vivant

Pour Stéphane Sauvageat, la recette du bonheur est simple: dévaler les pistes, puis boire l’apéro avec des amis. «J’aime autant l’effort que le réconfort», avoue le président du Ski Club Bottens (SCB). Pas étonnant donc que la convivialité soit le maître mot de cette société comptant 150 membres, aux activités diversifiées et réparties tout au long de l’année. Dernière en date, le traditionnel camp de ski de Noël s’est déroulé la semaine dernière à Saint-Luc. «Dans le temps, on s’occupait de tout: transport, cours de ski, cuisine et animations. Comme beaucoup d’autres sociétés, on a été contraints d’évoluer. Désormais, tout est géré par des professionnels ou des gens brevetés. J’espère juste qu’à l’avenir on trouvera encore des gens motivés pour l’organiser…»

Si les juniors du SCB se sont éclatés sur les pistes du val d’Anniviers, c’est sur celles des Mosses que Stéphane Sauvageat a entamé son histoire d’amour avec le club. Une journée de ski lui fait croiser le petit groupe venant de fonder le SC Bottens. Enfant de Villars-Tiercelin, il y adhère tout naturellement. «C’était au début des années 90. On montait chaque week-end avec les potes, on plantait nos piquets et c’était parti.» Si l’esprit de compétition était bien présent, le plaisir primait déjà. «On avait tous autour de 18-20 ans, c’est déjà trop vieux pour avoir des ambitions dans le sport d’élite.» Deux membres du groupe franchiront quelques étapes supplémentaires en ski de vitesse: Philippe Rosselet et Michel Goumoëns, spécialiste du kilomètre lancé toujours en activité. Mais pas Stéphane Sauvageat, en dépit des encouragements de ses amis à se spécialiser dans une discipline. «Je n’en ai jamais eu envie. Je préfère garder mon côté touche-à-tout.» A 47 ans, il vient de décider de s’attaquer à la course pédestre Sierre-Zinal, après avoir déjà vaincu le Grand Raid à VTT et plusieurs marathons.

Le 16 juin 1995, celui que tout le monde appelle «Poulos» est élu à la présidence du club. Son état d’esprit colle parfaitement à l’évolution des attentes des membres. «Petit à petit, l’aspect entraînement et compétition s’est effacé au profit d’une atmosphère plus familiale. En gros, le sport est devenu une excuse pour organiser des sorties entre amis.»

La première activité hors neige est une sortie à skis… nautiques, rendez-vous figurant toujours au programme annuel. «Sport le matin, baignade et grillades l’après-midi. Il y a toujours plus de monde pour la seconde partie…» Viennent ensuite des balades en montagne, à pied ou à VTT, des sorties luge ou karting, ou encore des tournois de badminton. Le club organise également des événements ouverts au public comme une rando VTT, le Bottens’Xtreme Contest à skis ou snowboard – on reparlera plus loin – ou, depuis peu, des cours de gym parents-enfants. En tout, le programme 2016 comportait seize rendez-vous, dont la majorité n’a rien à voir avec le ski. «On devrait peut-être réfléchir à changer de nom», rigole le président.

Un tel menu ne pourrait être concocté par une seule personne, d’autant que Stéphane Sauvageat possède quelques casquettes supplémentaires dans la région. Membre de l’état-major des pompiers du Gros-de-Vaud, il s’occupe aussi du refuge et de la station d’épuration de son village et s’investit en tant que membre dans plusieurs sociétés locales: contemporains, société de tir ou Association du Bois des Brigands. «Je n’y peux rien, je suis incapable de rester devant la télé», explique ce faux sportif mais vrai grand cœur, marié et père de deux enfants.

Voilà belle lurette que l’heureux président du SCB a appris à déléguer. «J’amène volontiers des idées, mais je suis aussi capable de démarrer au quart de tour lorsqu’on m’en soumet.» De quoi par exemple se retrouver à faire le guignol sur scène dans les pièces de théâtre organisées par le club pour marquer ses grands anniversaires.

Dans le programme du club, un événement attire l’attention: le Bottens’Xtreme Contest. Il devrait se dérouler le 21 janvier prochain, si l’enneigement le permet, sur la pente la plus abrupte de la commune du Gros-de-Vaud, vers 750 m d’altitude, sous le mot d’ordre «droit bas comme tu peux». «Chaque année on y croit et parfois, ça marche, dit le flyer publicitaire. Venez tenter ce concours insolite, gratuit et ouvert à tous, suivi d’une soirée malakoffs au refuge.» On ne saurait trouver meilleur événement pour symboliser l’état d’esprit du SC Bottens et de son dévoué président. (24 heures)