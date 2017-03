L’artiste révoltée s’éclate dans sa bulle d’absurdité

On ressort légèrement désemparé d’une rencontre avec Sandra Romy. A ne plus savoir si on doit rire ou s’irriter de l’absurdité de la vie. La Lausannoise de 40 ans vient d’ailleurs d’inaugurer, dans une ancienne forge de Vevey, un micromusée d’art décalé de 12 m 2 dédié à l’absurde*. Une soupape pour appréhender ce monde normé à l’excès qui l’horripile, une bulle protectrice pour continuer malgré les embûches dans la voie artistique ardue qu’elle s’est choisie: «Je n’accepte pas la résignation.»

Heureusement, on est surtout enivré par la fille pétillante et un peu folle qui se rit de tout et d’elle-même, et qui adopte des postures improbables pour la photo. La réalisatrice, vingt ans de courts-métrages d’animation à son actif, a puisé dans le même esprit pour ses créations – dont des petits films écolos en pâte à modeler.

La production en cours, sur laquelle elle travaille depuis des années avec Caravel Production, narre en six minutes l’histoire d’un enfant sauvant un ours blanc qui boit la tasse… dans un bol de céréales! La froide réalité n’est jamais loin de l’humour: l’artiste lutte au quotidien pour vivre de son métier et contre ce système «qui bride l’humain dans sa force créatrice». Et de citer le «césarisé» Claude Barras pour Ma vie de Courgette qui exprime les mêmes réserves.

«Je suis comme les Pendolino: ils suivent les rails, mais en penchant à droite et à gauche»

Positive ou révoltée, Sandra Romy déroule la pelote de ses pensées sans complexe. «FIL», c’est d’ailleurs le nom de la première exposition collective de son musée. Un fil rouge pour mettre de l’ordre dans le chaos de son bouillonnement intérieur. «Je suis comme les trains Pendolino. Ils filent droit sur des rails, mais ils penchent à droite et à gauche. Je suis un peu Pendolino, mais un peu TGV!»

Sous sa frange à la Amélie Poulain, les yeux espiègles rappellent la petite fille qui se réfugiait dans le dessin, la musique et la parlote à l’école. «Mes parents devaient régulièrement lire dans mon carnet «Sandra parle trop! Sandra dérange ses camarades!» C’est juste que je m’ennuyais.» Et à l’entendre, la petite Sandra veille toujours sur la grande: «Je ne sais pas ce que ça veut dire, adulte.»

Sandra a vu le jour à Lausanne même si elle s’en défend: «Je suis née sur une autre planète, probablement déjà artiste et absurde.» Elle a grandi heureuse avec ses potes de quartier de la rue du Furet, à la Blécherette, à Lausanne, entourée de son papa droguiste, sa couturière de maman au foyer et ses deux frangines de onze et treize ans ses aînées. C’est l’époque où il suffisait de descendre dans la cour pour d’interminables parties de cache-cache et de courses de kart. «Quand nous avons déménagé à Chavornay, ça m’a déchiré le cœur.»

Quand la petite Sandra a dû se résoudre à jouer les grandes, elle a pris le chemin des gymnases du Bugnon et de la Cité, avec des fortunes diverses, puis a chauffé les bancs de l’Ecole Cantonale d’Arts de Lausanne (ECAL). «J’étais dans la première volée d’élèves de Pierre Keller. L’ECAL, c’est ma deuxième famille. Le programme était très exigeant, mais on pleurait ensemble, on se soudait, on faisait des travaux pour d’autres. C’était des supermoments.»

Avant le grand saut dans la vie professionnelle, Sandra s’offre cinq années initiatiques à Londres. «J’y suis allée comme fille au pair. En parallèle, je côtoyais l’équipe de Gilles Peterson ( ndlr: DJ franco-suisse ), qui m’a introduit dans la scène acid jazz et broken beat.» Elle en profite pour fréquenter les clubs – «toujours planquée derrière, je suis timide et agoraphobe!» – et prendre des cours de théâtre. De Londres, elle a ramené cette énergie particulière «de la ville centrifugeuse, toujours en mouvement». Une ville à son image, en somme.

Musée de l'Absurde Vevey, rue des Jardins 12 Je-ve 17 h-20 h et sa 13 h-19 h. Entrée libre, chapeau à la sortie. Ve 3 mars (18 h-23 h), apéro tricot www.absurde.ch et www.sandraromy.com