La curiosité insatiable d’un puits de culture

Alexandre Bidaud fait mentir le proverbe selon lequel «la curiosité est un vilain défaut». C’est son immense curiosité qui a amené cet ancien chef de train C FF à devenir un puits de science… ou de culture. Car musique, peinture, dessin, cinéma ou danse, aucune forme d’art ne lui est indifférente depuis son séjour linguistique à Londres, en 1967. «La découverte des concerts et des expositions m’a transformé.» Pourtant, à cette époque, son chemin est tout autant parsemé d’épines que pavé de roses. Le divorce de ses parents alors qu’il n’a que 7 ans; la vie en internat, le placement chez des paysans; l’entrée au Petit Séminaire à Fribourg. Et voilà que, soudain, tout vole en éclats. «Un séisme de force trois. A 20 ans, j’apprends que mon père n’est pas mon père. Il me faudra quatre ans pour m’en remettre.»

Sa mère, une Saint-galloise, lui a envoyé un signal quelque temps plus tôt en lui expliquant que son deuxième prénom est Ahmed. Mais sans lui révéler encore que son géniteur est Iranien. Son nom, c’est de Jean-Paul Bidaud, qui l’a généreusement reconnu, qu’il le tient. N’empêche! Une carence affective se fait sentir. «La religion a été un refuge.» Un refuge qui ne résiste pas à la révélation de son origine. «Je suis alors comme un bateau à la dérive.» L’abbé Bullet, vice-recteur du Grand Séminaire et futur évêque auxiliaire, lui apporte son aide. Ils resteront liés plus de trente ans. Mais malgré ce soutien et les cours de philosophie du dominicain Jean-Marie Emonet à Saint-Michel, Alexandre perd toute vocation religieuse.

«La découverte des concerts et des expositions m’a transformé!»

Il se cherche. A Dornach, il s’occupe des vingt pékinois d’une richissime Bâloise. Dans la foulée, il entame une formation de journaliste, puis d’infirmier; fait un séjour linguistique de neuf mois en Allemagne, reprend l’étude de l’anglais. «Le proficiency est mon seul diplôme.» Le voilà portier de nuit dans un hôtel lausannois, saisonnier au golf du Chalet-à-Gobet. «J’ai été mis à la porte pour délit d’opinion.» C’est qu’il a qualifié de «fasciste» un conseiller d’Etat dans un courrier des lecteurs de 24 heures. En ce temps-là, il a le verbe très direct… Après une année à la Bibliothèque cantonale, il se retrouve à la gare de triage de Denges comme «crocheur sabotier». Passé contrôleur, puis chef de train, il restera fidèle aux CFF durant trente-sept années.

Alexandre Bidaud aime voyager. Après de longs périples en Asie, il sillonne l’Europe. Le TGV où il officie durant quatre ans fait de lui un habitué des petits et grands musées parisiens. «Je me suis affûté le regard grâce aux catalogues d’exposition.» Son goût pour le dessin l’amène à se constituer une collection. «J’aime particulièrement le dessin ancien, celui que je ne peux pas m’offrir.» Adepte des transports publics, il utilise trains et bus pour sillonner les provinces les plus reculées en quête d’églises et de chapelles. «L’art roman et l’art gothique me passionnent.» Ou pour fréquenter assidûment les festivals de musique. Qu’il s’agisse de La Roque-d'Anthéron, de Saint-Ursanne ou, bientôt, d’Husum, près de Hambourg. «J’ai une prédilection pour le piano. Plus généralement, la musique classique est mon oxygène.» D’où une discothèque de quelque 2500 CD. Et de plusieurs centaines de DVD. Le mélomane se double d’un cinéphile.

Mais l’homme de culture a un engagement politique. «La doctrine chrétienne revêt un aspect social. Le père Bullet me disait qu’au niveau des idées, je suis de gauche; et de droite, question tempérament.» Membre socialiste du Conseil communal de Lausanne de 1983 à 1999, il est député au Grand Conseil de 2000 à 2007. Lorsqu’en 1997 il assume la présidence du Législatif lausannois, il décide de citer de grands auteurs plutôt que d’invoquer la bénédiction divine. Parmi ses citations préférées, celle-ci de Victor Hugo: «Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu. Enfer hindou, des flammes. A en croire les religions, Dieu est né rôtisseur.»

Et comme Alexandre ne fait jamais les choses à moitié, c’est en direct, sur le plateau de la Télévision romande, qu’il fait son coming out en 1982. Ce qui ne l’empêchera pas, vingt ans plus tard, de partager la vie d’une charmante Alexandra. (24 heures)