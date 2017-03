Le dandy de salons suit ses intuitions

Barbe soigneusement taillée, écharpe négligemment nouée autour du coup, Yann Tellenbach est assis sur une chaise chinée dans une brocante et sous une lampe d’artiste en aluminium martelé. Un cliché parfait pour une parution dans un magazine «bobo-hipster». Le constat fait sourire le directeur du salon Habitat-Jardin, événement réunissant le plus grand nombre d’exposants de l’année sur le site de Beaulieu et dont la 36e édition ouvrira ses portes demain. «Je porte des chemises depuis vingt ans, des Stan Smith depuis quinze et la barbe depuis huit. Ce n’est pas de ma faute si la mode actuelle correspond aux choses que j’aime!»

Si son style et ses goûts collent parfaitement à ses fonctions, ils pourraient aussi convenir à celles d’un architecte. «C’était mon rêve d’enfant. J’aimais à la fois les côtés créatifs et bâtisseurs. Je ne l’ai pas suivi pour de mauvaises raisons: la peur qu’il n’y ait pas assez de débouchés ou celle d’être cantonné dans un travail rébarbatif.» Son rêve professionnel abandonné, l’adolescent se consacre à la musique; il possède d’ailleurs toujours quelques vieilles guitares qui «sèchent» à un mur de sa maison de Gollion. Il fonce aussi dans le sport, plus particulièrement en BMX, puisqu’il est voisin de la piste d’Echichens, et décroche même un titre de vice-champion d’Europe dans la discipline. C’est pourtant dans des études universitaires commerciales que le gymnasien se lance. Sans grande conviction; ce qui ne l’empêchera toutefois pas de les mener à terme avec succès.

Cette formation «par dépit» plonge cet esprit libre dans un grand vide à la fin de ses études. «Je savais surtout ce que je ne voulais pas faire: devenir comme le 90% de mes potes d’études, porter un costard sombre avec une cravate permanente et vivre dans un univers très normé.»

Alors, dans l’attente de trouver sa voie, il joue les Tanguy en squattant chez ses parents. Et se trouve une cause à défendre: la réputation des molosses. «J’ai grandi entouré de chiens. Par la suite, j’ai eu chez moi jusqu’à cinq terriers, tous recueillis dans des refuges. Il y a tant de fausses idées dans le domaine.» Son pitbull actuel, Colby, en est la preuve vivante: il roupille dans le jardin entre les poules et les jouets d‘enfants, se contrefichant totalement de ce qui se passe autour de lui.

Après quelques petits boulots divers et variés, Yann Tellenbach est engagé par Beaulieu Exploitation en 2006, comme assistant au département Salons. «Mais on m’a rapidement confié la responsabilité d’un petit salon, puis de plusieurs. Quand la place de directeur d’Habitat-Jardin s’est libérée, j’ai postulé.» Cet enchaînement, ayant conduit à une nomination aujourd’hui logique en regard de ses goûts et compétences, est représentatif de la philosophie de vie du directeur. «Il faut prendre les choses comme elles viennent. Trop calculer est le meilleur moyen d’être déçu.» Et de confier qu’il s’est marié, a décidé d’avoir des enfants et a acheté sa maison de la même manière: dans la spontanéité de l’instant et en suivant son intuition.

Cette souplesse, alliée à une trompeuse image de nonchalance induite par sa façon de parler, lui est précieuse dans la frénésie qui agite les travées d’une exposition. «Pour s’adapter aux nouvelles tendances, un salon doit toujours être en évolution. Ce renouvellement permanent est le meilleur moyen d’éviter la lassitude. Mais, contrairement à ce que les gens imaginent, cela repose sur une très grande quantité de travail.»

En contrepartie, Yann Tellenbach en retire le plaisir des rencontres et l’élargissement de son spectre de connaissances. «Je suis fasciné par le savoir-faire des artisans. Même si j’aime bricoler ou jardiner, je suis admiratif devant la technicité d’une montre ou d’une belle voiture.» Avant l’esthétique, il voit les compétences et les heures de travail se cachant derrière l’objet. «Je n’aime pas l’ostentatoire. A prix égal, je privilégierai toujours la complexité du mécanisme au cadran en platine.»

Ces valeurs, il essaye de les transmettre à ses trois jeunes enfants. «Même si j’adore la ville, et Lausanne en particulier, je voulais qu’ils grandissent à la campagne. Pour qu’ils sachent faire la transition entre l’iPad et l’observation des tritons qui nagent dans l’étang.» (24 heures)