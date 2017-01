Le goûteur fait déguster les autres

Il commande ses hors-d’œuvre vietnamiens avec le ton las de celui qui n’en espère pas grand-chose. Il verra bien, une fois les farcis et les boulettes dans son assiette, si le sort lui a été favorable. Comestibles ou non, l’ogre tranquille les fera disparaître entre les rideaux de sa barbe et passera à la suite d’une mastication égale. L’histoire de Yann Marguet comme un buffet de nems? Elle n’est en tout cas pas à prendre avec des baguettes — plutôt des gourdins.

Depuis une année, le jeune homme secoue Les orties, chaque jeudi sur Couleur 3, chronique salée qui gratte là où il faut. Heureuse, la radio vient de lui confier trois rendez-vous supplémentaires, les lundis et vendredis dans sa nouvelle matinale, Réveil à 3, et le dimanche entre 8 h et 9 h. Avant, Yann Marguet a vécu à Sainte-Croix. Passé une matu. Visité HEC. Glané un diplôme en droit. Tâté de la criminologie. Regardé pousser sa barbe et ses fesses. Lanterné au chômage. Imaginé devenir instituteur. Testé la presse écrite dans un quotidien orange. Finalement, une chose chassant l’autre, l’indolent indécis a posé son pas si gros derrière sur le siège d’une radio et a laissé courir sa nature d’amuseur. «A l’école, j’aimais bien faire le con, singer les profs. J’étais celui à qui la bonasse de la classe disait (immense accent vaudois): «Toi, tu devrais faire une école d’imitateur!» en étant persuadée que ça existait vraiment.»

Quand Rouge FM lui tend son micro, il le saisit. Premiers textes pour d’autres, premières chroniques pour lui, puis départ sur «la 3» pour des Orties encapsulées en vidéo qui propulsent loin à la ronde son faciès de Guillaume Tell patelin. «Sans doute que les gens me trouvent plutôt sympa. Je peux balancer du lourd sans trop de réactions violentes, même sur des sujets d’actualité. Bien sûr, il est moins risqué d’écrire sur la bière ou les gros que sur les migrants.» Autant de sujets que Yann Marguet maîtrise: la «binche» pour avoir éclusé quelques caisses de Monsoon lors d’une adolescence houblonnée; la surcharge pondérale pour avoir frôlé le quintal — «mais ça va mieux, et j’assume». Les migrants pour avoir lui-même quitté Sainte-Croix pour la capitale, tout étonné d’y découvrir un humour à la pointe de la modernité.

«J’ai du mal à me définir. Chroniqueur, c’est limitatif. Les orties sont plus qu’un simple billet, c’est du boulot de réalisation, de montage, etc.» Ami de la nouvelle garde humoristique romande, il travaille pourtant en franc-tireur et rêve de ciseler son profil. «Un mec comme Baffie, très clair dans son personnage de poil à gratter.» Ce fan du Saturday Night Live se méfie du stand up à la française, omniprésent. «Le mec qui débarque en dansant sur du raï et qui dit qu’il est supercontent d’être là, j’en peux plus!» Lui qui n’avait jamais joué devant une caméra, encore moins pris de cours de comédie, se découvre un besoin de projecteurs. «J’ai l’impression que si je ne passe pas à la scène rapidement, je ne serai jamais mon propre produit. Mais je n’ai pas envie d’un Best Of des Orties. J’aimerais un spectacle avec entrée, plat principal et dessert, et un vrai propos.» Il verrait bien Frédéric Recrosio à la mise en scène. «J’aime sa démarche et sa constance.»

Pause clope. Yann Marguet déploie ses jeans un poil trop courts et découvre ses chevilles un peu poilues, respirant à l’air libre au-dessus d’une basket au tissu carotte. Car outre l’amour des barbes, le Vaudois partage avec Céline Dion la folie des pompes, qu’il chasse volontiers dans les boutiques à la mode, de Lausanne à New York, sa ville fétiche. Hipster, le Marguet? Contre toute attente, la question semble le peiner un brin. «C’est péjoratif, non? On te «traite» de hipster… Je n’aime pas les cases, les préjugés. Il y a des trucs que je ne pige pas, comme la passion pour les voitures. Pour autant, je n’aimerais pas qu’un mec fana de gros moteurs écoute ma chronique en pensant que je le méprise.» S’il sait être rude, l’homme de Sainte-Croix demeure courtois. (24 heures)