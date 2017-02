Le grand timonier passe la salopette

Certains surnomment parfois – avec affection – Adolf Ogi «le bricelet», car il est de toutes les fêtes. Ce serait manquer de respect de dire la même chose d’Olivier Bolomey, lui qui n’est certes jamais loin d’une manifestation, mais toujours parce qu’il met la main à la pâte, loin du buffet VIP ou de la tonnelle.

Jeunesses, tambours, sauvetage, théâtre, cet enseignant souriant mais discret, qui donne parfois l’impression de se cacher derrière ses petites lunettes, vit presque à l’envers de notre société: en se mettant à son service. «C’est vraiment arrivé via mon parcours dans la société de jeunesse d’Etoy. J’étais un enfant plutôt introverti, timide, mais le passage de cette drôle de troupe lors du Nouvel-An ne m’a jamais effrayé, malgré le bruit des tambours et les voix qui portent.»

La famille habite Buchillon et les parents, déjà bien actifs dans la vie locale, l’inscrivent tout naturellement aux Tambours morgiens, la première des sociétés où il fera bien plus que de prêter son concours. Et s’il a beau s’appeler Bolomey, celui que tout le monde appelle «Yéyé» n’est pas le premier venu en Pays de Vaud. A l’âge où l’on pense d’abord à faire la noce ou à briller dans les compétitions sportives de la Fédération des jeunesses campagnardes (FVJC), il en devient pourtant le druide en 2012, régnant sur une «cour» de près de 8000 fidèles. «J’ai présidé ma Jeunesse à 21 ans, j’ai rencontré beaucoup de monde et réussi à m’épanouir dans ce milieu. Lors de la mise sur pied de notre propre giron en 2007, l’usage veut qu’un membre de la société fasse la courroie de transmission avec le comité cantonal. Cela m’a permis de découvrir l’envers du décor et donné l’envie de rendre un peu aux autres ce que j’avais reçu pendant ces années. Il faut dire qu’à Etoy, la Jeunesse joue un vrai rôle dans la vie sociale. Les anciens «veillent» sur les petits nouveaux et il y a la volonté innée de se rendre utile. Lorsqu’il s’y organise quelque chose, les gens savent qu’on peut compter sur elle.»

Mais le bonheur arrive littéralement du pré – le vaste champ de Colombier-sur-Morges – en 2013, plus qu’un été pendant lequel Olivier s’investit sans compter pour aider à faire de la Fête cantonale une réussite, avec l’envie de montrer que le pied du Jura – l’une des quatre régions découpées par la Fédé – est à la hauteur de la mission. Il le sera. Pendant des semaines et des semaines, on ne croise pas le président avec un costard et une cravate, mais en salopette, un tournevis ou un pinceau à la main, toujours avec l’envie d’apporter son aide. «Cela restera un souvenir gravé dans ma mémoire, une aventure humaine et collective rare, même si l’investissement a été énorme.»

Mais celui qui est aussi un tout neuf conseiller communal a déjà tourné la page, lui qui a déjà organisé depuis un concours théâtral, une fête au village et bien d’autres choses grandes et petites, comme président, secrétaire ou simplement là où on a besoin de lui. Jeteur de ponts, comme dans son métier d’enseignant d’allemand – à 50% avec les écoliers et à 50% devant les futurs profs à qui il réclame de placer le dialogue et l’oral au cœur des priorités – son prochain défi est justement de réunir les sauveteurs des deux côtés du Léman au mois d’août à Saint-Prex. «J’ai découvert la pratique de la rame à l’âge de 20 ans. J’y vois comme dans tout ce que je fais l’esprit collectif, une certaine rigueur et le maintien des traditions, ce qui me semble très important à notre époque plus anonyme. Qu’il s’agisse de la Jeunesse, des tambours ou du sauvetage, le défi est d’évoluer avec son temps pour attirer les jeunes et faire perdurer les sociétés locales, ce qui n’implique pas de renier ses racines ni son attachement aux coutumes. Finalement, mon but est que les villages restent vivants et entretiennent le goût de la fête. Car on n’a pas encore trouvé mieux pour favoriser les rencontres et intégrer les habitants qui rejoignent nos régions.»

(24 heures)