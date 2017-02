Le porte-voix de la prévention aime le débat

La voix de la prévention, c’est lui. Qu’il s’agisse d’alcool, de tabac, de jeux d’argent ou de cannabis, Jean-Félix Savary a très souvent son mot à dire dans les médias. Ce Vaudois dirige depuis douze ans le Groupement romand d’études des addictions (GREA), un réseau professionnel qui réunit médecins, travailleurs sociaux, infirmiers et chercheurs actifs dans le traitement des dépendances. Sa mission principale: livrer des expertises destinées à l’élaboration des politiques publiques en la matière.

Svelte, barbe soignée, le secrétaire général nous reçoit en jeans et veston élégant dans les locaux de l’institution, au centre de Lausanne. A l’entrée, une fresque colorée symbolise la démarche du GREA: l’humain au centre des préoccupations. «Notre approche se fonde sur le respect des différences et la prise en compte des besoins de chacun. Il ne sert à rien de taper sur la tête des gens qui vont mal.»

Le Lausannois refuse d’emblée les étiquettes que lui collent volontiers ses adversaires. A 46 ans, il estime n’être ni un idéaliste, ni un donneur de leçons, ni un chantre de l’abstinence ou de la morale. Plutôt un pragmatique attaché à la quête de solutions concertées. Sa source d’inspiration? Nelson Mandela. Le défunt président sud-africain est sans conteste «le plus grand leader du XXe siècle», à ses yeux. «Il incarne la nécessité de faire la paix, en démontrant une attitude d’ouverture et en s’engageant pour résoudre les problèmes.»

Avant de s’épanouir, Jean-Félix Savary a connu un parcours chaotique. Sa mère est médecin, son père artisan. Dans le quartier lausannois où il grandit, il se plaît à côtoyer de multiples nationalités. Mais à l’école, les échecs se succèdent. «J’étais un révolté des années 80. J’ai enchaîné les expériences multiples, sourit-il. Heureusement que j’ai vécu à cette époque! Aujourd’hui, je serais sous pilules…»

Parvenu malgré tout à l’université, il se passionne enfin pour une matière – les sciences politiques – et achève son cursus, qu’il complétera ensuite par des études en administration publique. Mal à l’aise à l’armée, il figurera parmi les premiers objecteurs de conscience à pouvoir opter pour le service civil. Ses petits boulots l’emmènent à Genève, où il s’investit corps et âme dans la coopération internationale. Il découvre alors les réalités crues de l’Afrique. «Le tissu associatif m’a tout appris», n’hésite-t-il pas à dire.

Jean-Félix Savary préside aujourd’hui encore l’Association pour le développement des aires protégées, une ONG genevoise pour laquelle il a longtemps œuvré, en Tanzanie notamment. «Nous menons des projets concrets pour donner aux populations locales la maîtrise de leur territoire.» Négocier, trouver des accords, telle sera sa voie.

Fin 2004, «au hasard d’une postulation», il s’engage auprès du GREA. Autrement dit, «au croisement de questions sociétales fondamentales, comme la famille, l’éducation, la santé, la gestion de l’ordre public». Son premier combat marquant, il le vit en 2008, lors de la campagne pour la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants. L’aboutissement d’un virage pris dans les années 90, avec l’émergence de la politique des quatre piliers en matière de toxicomanie (prévention, thérapie, réduction des risques, répression). «La Suisse a eu l’humilité d’admettre qu’elle n’arrivait plus à faire face à la violence et à la mortalité, relève le secrétaire général. On a alors trouvé un autre mode de fonctionnement, en écoutant les attentes des uns et des autres. C’est exemplaire.»

Il s’inquiète aujourd’hui «de voir tout le contraire, avec Donald Trump». Habitué du parlement fédéral, le lobbyiste de la prévention ne peut s’empêcher de voir un parallélisme entre les méthodes de l’UDC et les discours stigmatisants du président américain. «La qualité du débat a chuté ces dernières années, déplore -t-il. On en est réduit aux 140 caractères de Twitter.» Jean-Félix Savary est divorcé et papa de trois enfants. C’est sans doute à eux qu’il pense au moment de conclure d’une voix étonnamment douce: «Nous devons défendre notre démocratie.»

