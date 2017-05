Une femme engagée sur tous les fronts

Difficile d’engager la conversation avec Doris Fiala dans la ruche du Palais fédéral. La conseillère nationale s’interrompt constamment, ici pour interpeller un collègue de parti, là pour glisser un mot à une lobbyiste. Elle s’immobilise enfin pour la photo, demande à la voir. «Oui, je suis coquette, admet-elle sans rougir, dans un excellent français. Il le faut!» La Zurichoise se pose finalement à une table de la salle des pas perdus, sans relâcher sa surveillance sur les portes du Conseil national. «J’ai à cœur d’améliorer la situation des femmes qui travaillent, commence celle qui a été élue à la tête des Femmes PLR le 1er avril 2017. Il est très regrettable que tant de femmes au bénéfice d’un diplôme universitaire se trouvent hors du circuit professionnel. Si j’ai un conseil à donner aux jeunes femmes, c’est de ne pas sortir complètement du monde du travail. Si un couple divorce, cela peut représenter le piège de la pauvreté pour beaucoup de femmes.»

La conseillère nationale se lève brusquement pour aller voter, puis se ravise. «Fausse alerte», s’excuse-t-elle en souriant. L’élue reprend son discours exactement où elle l’avait laissé, à la phrase près. Cette capacité à faire plusieurs choses en même temps devient indispensable pour qui cumule les fonctions comme elle le fait: elle siège, entre autres, au Conseil de l’Europe ainsi qu’au conseil d’administration de l’Ecole hôtelière de Lausanne. A cette liste s’ajoutent des mandats de relations publiques.

Il y a quelques années, l’hyperactivité de Doris Fiala lui a valu la réputation d’être un véritable bourreau de travail, mais aussi de se voir suspectée par certains d’être un peu dispersée. «C’est justement parce que je fais beaucoup de choses que ma vie est aussi intéressante, rétorque l’intéressée. Au final, mes activités sont toutes en lien: elles gravitent autour du même terreau, celui du libre choix. En outre, je ne me surcharge pas puisque je démissionne d’une fonction lorsque j’en prends une nouvelle.»

A la conquête de Zurich

La carrière politique de Doris Fiala est également bien fournie: elle commence par assurer la présidence des sections communale et cantonale des PLR zurichois, jusqu’à son élection au Conseil national, en 2007. Depuis 2008, elle fait partie de la délégation suisse du Conseil de l’Europe, et notamment de sa commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. «C’est une fonction extrêmement prenante, à laquelle je me dédie encore comme au premier jour. Elle m’a fait voyager dans de nombreux pays, notamment dans des camps de réfugiés. J’y ai vu des choses très dures, inimaginables. Face à cela, vous êtes obligé de vous blinder. Ces expériences m’ont également rendue plus ferme sur certains points. On ne transige pas avec le respect des droits humains.»

Doris Fiala vise désormais l’Exécutif de la ville de Zurich, en 2018. En devenir maire – Stadtpräsidentin – lui plairait également beaucoup, mais… «Cela n’arrivera pas, mon parti lancera très probablement mon collègue Filippo Leutenegger (ndlr: déjà membre de l’Exécutif de la ville de Zurich ). Je l’accepte et le soutiendrai.» L’intéressé ne tient guère à commenter la candidature de sa collègue. «C’est une femme de grande expérience, qui a autant de chances que les autres. Mais on verra ce que décide l’assemblée des délégués», commente-t-il sobrement. «C’est le principal obstacle à relever, confirme Doris Fiala. Lorsque, comme moi, vous avez occupé tous les échelons d’un parti, vous ne possédez pas que des amis. J’ai certainement froissé certaines personnes au fil de mon parcours. C’est inévitable, il faut l’accepter et surtout ne pas en faire une affaire personnelle.»

Doris Fiala parle d’expérience. En 2013, elle est accusée de plagiat pour la rédaction d’un mémoire pour l’Université de Zurich. «Il faut être solide pour ne pas se faire détruire par une telle tempête médiatique. Cela a été difficile, mais je pense que c’est mon entourage qui en a le plus souffert.» Mais la Zurichoise est aussi spécialisée dans la gestion de crise professionnelle – c’est d’ailleurs le sujet du travail de master incriminé. «J’ai pensé à ce que je recommanderais à un client dans une telle situation. Cela m’a beaucoup aidée.» Pour Doris Fiala, il y a «toujours une leçon à tirer d’une crise. Je les vois mieux venir. Je sais que je ne suis pas parfaite. Mes électeurs le savent aussi mais me le pardonnent et reconnaissent manifestement mes qualités, puisqu’ils m’ont très bien réélue.» La recette de Doris Fiala pour résister aux écueils de la vie politique consiste à bien s’entourer.

Infatigable

La Zurichoise parle avec tendresse de son petit-fils, né l’été dernier, un bébé rieur qu’elle montre avec plaisir sur son téléphone. Son mari, compagnon d’une vie, est omniprésent dans ses récits. «Je l’ai connu lorsque j’avais 16 ans. Il a fui la Tchécoslovaquie en 1968, après avoir connu l’URSS, et ses parents la Shoah. Il ne lui est resté pratiquement aucune famille. Je pense que c’est grâce à lui que je suis aussi sensible à la question des réfugiés.»

C’est d’ailleurs lui qui l’a poussée à s’engager, alors qu’elle n’était «pas du tout politisée». «Notre retour à Zurich coïncide avec la période des scènes ouvertes de la drogue. Lorsque nos enfants jouaient sur leurs petits vélos au bord du lac, il fallait constamment leur dire de faire attention, de ne pas toucher les seringues. Cela me faisait mal de voir ma ville natale dans cet état, je m’en plaignais à mon mari. Il m’a dit: «Fais quelque chose alors! Engage-toi!» C’est ce que j’ai fait.» Vingt ans plus tard, Doris Fiala n’imagine pas encore de fin. L’hyperactive rêve parfois de partir s’installer en Engadine, dans les Grisons, où le couple possède un appartement. Même en rêve, elle ne s’imagine pas les doigts de pied en éventail. «C’est un endroit incroyable. Je me verrais bien vivre au milieu de la nature, m’engager au sein du Conseil communal…» Incorrigible! (24 heures)