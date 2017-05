Une marguerite qui a aidé plein de jeunes pousses à germer

Nadine Reichenthal est aux anges. Après une vie consacrée à l’entrepreneuriat, elle peut aujourd’hui transmettre sa passion aux jeunes de la Faculté des HEC à l’Université de Lausanne. Mieux, sous l’impulsion du doyen Jean-Philippe Bonardi et du professeur Jeffrey Petty, elle est à l’origine d’un programme d’accélération pour jeunes pousses: l’UNIL–HEC Accelerator. «Mon rôle est simple, je suis là pour faire échouer les projets qu’on me présente, pour explorer toutes les pistes possibles puis dans ce chaos faire germer la solution.» Se planter rapidement pour mieux trouver sa voie, la réussite par l’échec, sa technique peut dérouter, surtout qu’elle n’y va pas avec le dos de la cuillère. «Je dis toujours ce que je pense et aujourd’hui c’est pour ça que les gens me respectent.»

Cette manière de procéder n’en reste pas moins efficace, vu les succès rencontrés par les jeunes pousses auxquelles Nadine Reichenthal a, un jour ou l’autre, prodigué ses conseils. Et elles sont nombreuses, puisqu’elle fut l’une des chevilles ouvrières de l’aventure venturelab. Entre 2004 et 2012, des milliers de projets ont défilé devant ses yeux. dont certains se sont transformés en succès entrepreneuriaux à l’exemple de L.E.S.S. ou HouseTrip. Sa fierté est d’ailleurs de voir pousser toutes ces graines qu’elle a aidé à planter.

Depuis deux ans, l’entrepreneuse tente un pas supplémentaire en cherchant à préparer le terreau dès le plus jeune âge. Cela a donné Graines d’Entrepreneurs. «Comme nous partagions la même vision et les mêmes valeurs, c’est tout naturellement que je me suis tournée vers elle pour adapter et élaborer un programme destiné à des enfants de 10 ans», explique sa cofondatrice, Laurence Halifi. Aujourd’hui, neuf écoles font appel à leurs services et les demandes affluent. De toute la Suisse, mais aussi de France, des Etats-Unis et même d’Afrique.

Clin d’œil aux start-up qu’elle a fait germer mais aussi à son abondante chevelure bouclée, Nadine Reichenthal se décrit comme une «marguerite entourée de plein de petits pétales». De cette originalité capillaire, elle en a fait une force, sa marque de fabrique même puisqu’on la retrouve sur sa carte de visite et qu’elle compte s’en servir pour son nouveau site Internet: nadineconnect. «Mes boucles reprendront chacune de mes expertises professionnelles», raconte-t-elle amusée. Son parcours est d’ailleurs tel, qu’il est impossible d’en faire le tour en une seule page. Il est en tout cas à l’image d’une femme qui a très vite pris conscience que notre présence sur terre est limitée dans le temps et qu’il faut en profiter au maximum.

Un lourd passé familial

Nadine Reichenthal apprend en effet bien trop jeune le sens du mot traumatisme, puisque l’histoire n’a malheureusement pas épargné sa famille. Son père, un juif polonais a survécu aux camps de la mort. A la fin de la guerre, il fait partie des 100 orphelins récupérés par la Croix-Rouge Suisse et transférés à Genève, au Camp du Bout-du-Monde. «Il a eu la chance d’y être retrouvé puis adopté par mon grand-oncle, sans quoi il aurait dû retourner en Pologne.» La famille de sa mère n’a pas non plus été épargnée par les turpitudes du passé, puisqu’elle s’est retrouvée chassée d’Ukraine suite aux pogroms en Russie au début du XXe siècle. «Enceinte, ma grand-mère a dû fuir le pays à pied, car les juifs avaient l’interdiction de monter dans les trains», raconte-t-elle avec émotion.

Née en 1954 à Annemasse, ville où son père s’est finalement installé, cette enfant unique grandit avec ce poids sur les épaules. Très intelligente – elle découvrira bien plus tard qu’elle était une enfant à haut potentiel – et résiliente, Nadine Monszajn (Reichenthal est le nom de son premier mari) ne s’est jamais laissée abattre. «Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort», résume-t-elle simplement. Jean-Philippe Bonardi l’a décrit comme une véritable boule d’énergie positive. «Cette énergie lui permet de déplacer des montagnes et de réaliser des choses qui semblaient difficilement faisables au départ. Elle ne baisse jamais les bras», assure le doyen.

Son esprit entrepreneurial, elle le construit durant son enfance, lorsqu’elle doit jongler entre ses devoirs et son travail au sein de l’entreprise familiale fondée par son père. L’histoire de cette société spécialisée dans la peinture pour automobiles est d’ailleurs l’un des gros crève-cœurs de son existence. Malgré des études en économie politique, malgré une multitude d’expériences au sein de multinationales prestigieuses (SGS, Firmenich, PubliGroupe, etc.), malgré son talent inné à analyser si une société n’est pas en train de se diriger droit dans le mur, son père refuse de lui lâcher les rênes. Résultat, Nadine Reichenthal, qui a pourtant passé son existence à aider les autres à éviter les erreurs stratégiques, voit son paternel enchaîner les faux pas. «A la fin, il n’y avait plus aucune solution et en 2008, j’ai dû liquider l’entreprise pour un euro symbolique, l’année de ses 82 ans.»

Engagement pour la cause féministe

Elle le sait aujourd’hui. Aux yeux de son père, son seul défaut est d’être née avec le mauvais sexe. Son besoin de prendre fait et cause pour les femmes naît donc rapidement et se renforce au fil des ans. La goutte qui fait déborder le vase survient au décès de son premier mari. A 28 ans, elle se retrouve veuve avec un petit garçon à charge. «A cause de la loi suisse sur le mariage de l’époque, j’ai automatiquement été placée sous tutelle, alors que c’est moi qui rapportais l’argent du ménage.» Il lui faudra un an pour recourir contre «cette décision… intolérable!» Ce n’est que grâce à ses amies de l’époque, à cette solidarité entre femmes qu’elle a pu s’en sortir.

Présidente du Club des Femmes Entrepreneures, membre fondatrice du Cercle Suisse des Administratrices, son engagement est multiple. Un succès en particulier fait sa fierté. Avec son amie Diane Reinhard, elle contribue à ce qu’un brevet fédéral de validation des acquis soit reconnu. Depuis 2013, c’est chose faite, le travail de ce qu’elle appelle les «femmes de l’ombre», toutes ces épouses sans lesquelles les sociétés familiales ne fonctionneraient pas, est enfin reconnu. Une manière pour Nadine Reichenthal de rendre hommage à sa mère qui a toujours eu une admiration sans borne pour sa fille.

