L'Europe devrait mieux collaborer dans l'éolien

Le problème souvent évoqué des variations dans la production d'énergie éolienne pourrait être nettement atténué si les pays européens collaboraient davantage. C'est le constat d'une étude de l'EPFZ et de l'Imperial College de Londres.

En la matière, les Etats pensent encore trop peu au-delà de leurs propres frontières, selon ces travaux publiés dans la revue Nature Climate Change. Les fluctuations liées aux conditions météorologiques pourraient être fortement réduites si une stratégie était mise sur pied à l'échelle européenne.

Sur la base de simulations informatiques utilisant les données météorologiques de ces dernières années et celles de la production d'électricité éolienne, les chercheurs ont identifié sept «régimes météo»: certains produisent de forts vents sur l'Ouest du continent et du calme dans l'Est, d'autres de forts vents au Sud de l'Europe et au Nord de la Scandinavie, tandis que le front Ouest est plutôt calme.

Plus extrêmes

En tout état de cause, le vent souffle toujours quelque part, souligne Christian Grams, de l'EPFZ, cité lundi dans un communiqué. Le problème est que la plupart des parcs éoliens sont concentrés autour de la Mer du Nord. S'il n'y souffle pas, la production s'effondre.

Et cela ne risque pas de changer de sitôt, estime le chercheur, car les nouveaux projets concernent aussi majoritairement cette région, et les pays ne se coordonnent pas. Les variations pourraient même devenir plus extrêmes.

Les scientifiques plaident par conséquent en faveur de davantage de concertation. Ils évoquent également des sites propres à lisser la production lorsqu'il n'y a pas de vent en Mer du Nord, par exemple les Balkans, la Grèce, l'Ouest méditerranéen ou le Nord de la Scandinavie. (ats/nxp)