Pour survivre à l’hiver, la faune aspire au calme

Surprendre la course d’un cerf, l’envol d’un tétras, l’éparpillement d’une harde de chamois suscite le plus souvent l’émerveillement de l’espèce humaine, lorsqu’il lui prend l’envie d’étendre son terrain de jeux aux blancs espaces montagneux. Si esthétiques soient ces apparitions, elles expriment en réalité une détresse dont le bipède n’a souvent pas conscience. Plus encore qu’en été, la faune sauvage aspire au calme à la saison froide et les incursions sur son territoire constituent des atteintes aux conséquences parfois létales. Sous le plumage ou le pelage de l’animal des montagnes, l’hiver est en soi une rude traversée. Le froid, les longues nuits, la rareté de la nourriture, la difficulté à se déplacer dans la neige sont autant de facteurs qui demandent à l’animal un énorme effort d’adaptation, tant au niveau du métabolisme que du comportement. Premier réflexe: se réfugier dans l’habitat le moins hostile possible. La forêt offre un abri à la plupart des ongulés et tétraonidés qui s’y abritent des regards, du vent et des températures nocturnes glaciales. La neige au sol y est plus rare, la nourriture plus aisée à débusquer.

Du lièvre, qui tente de s’immobiliser dans une posture où ses poils très denses le protègent du froid, au cerf, capable d’abaisser sa température corporelle à 7 degrés seulement, le maître mot est: économie d’énergie. «C’est une stratégie de survie, la faune sauvage reste le plus tranquille possible à la saison froide. Si des skieurs ou des randonneurs s’immiscent dans leur milieu, cela génère un stress, voire la fuite. Et dans les deux cas une forte perte d’énergie qui va fragiliser l’animal», détaille Reto Solèr, directeur de l’association Nature et loisirs.

Il suffit d’avoir couru une fois dans la neige pour le comprendre: se déplacer à grande vitesse dans une épaisse couche de flocons requiert une énergie décuplée par rapport à la marche. Pour l’humain bien nourri, qui rechargera ses batteries le soir au coin du feu à grand renfort de fondue, l’enjeu est modéré. Pour l’animal aux ressources limitées, c’est une autre histoire.

Pour réactiver son métabolisme et pouvoir éventuellement fuir, un cerf va ainsi mobiliser ses réserves et se retrouver en difficulté pour se requinquer. Tout un écosystème en pâtit: la reproduction est impactée, ainsi que la résistance aux maladies et, tout bonnement, la capacité à survivre à l’hiver. Plus largement, l’animal ainsi perturbé va développer une perte durable de confiance. «Il risque de vivre ensuite dans un état de stress permanent, un peu comme une personne qui a été cambriolée», image Reto Solèr.

Sensibiliser le public

L’effet sur le milieu se prolonge encore au-delà: dérangés régulièrement, certains animaux vont se déplacer vers des espaces moins favorables à leur développement et puiser dans de nouvelles ressources alimentaires. On parle d’abroutissement lorsque des populations s’en prennent à la pointe sommitale des jeunes arbres dans les forêts. Amputés de leurs cimes, les végétaux ne poussent plus en hauteur mais prospèrent latéralement, en buissonnant. La relève en grands arbres n’est plus assurée et le rôle protecteur de la forêt peut se trouver diminué. «En bout de chaîne, c’est un risque pour l’homme!»

Développée en Suisse depuis 2009, la campagne «Respecter c’est protéger» tente de sensibiliser le public au vécu de cette faune d’altitude et à son rôle dans l’environnement. Pour autant, pas question de moraliser ou de freiner des élans sportifs souvent avides communion avec la nature: «Nous expliquons simplement qu’il y a des règles à respecter», communiquent Reto Solèr et ses équipes, qui s’attellent notamment à informer les responsables de domaines skiables, à même à leur tour de répercuter les indications à leurs clientèles.

Cohabiter avec la présence humaine

«Le principe est celui de l’entonnoir: au-dessus de la limite de la forêt les gens sont libres de faire leur trace excepté dans les zones non enneigées et aux lisières. Et sitôt qu’ils arrivent en forêt, il s’agit de se limiter à un couloir déterminé et de ne pas s’en écarter. Les animaux peuvent très bien cohabiter avec cette présence, si le lieu de passage est toujours le même. Le pire, c’est le skieur ou le snowboardeur qui arrive par surprise et par en dessus.»

Hors des domaines balisés, les randonneurs sont invités à préparer leurs sorties et à se renseigner sur l’existence éventuelle de zones de tranquillité, dessinées par les cantons (lire ci-contre). La campagne a reçu plusieurs échos, l’Office fédéral de l’environnement la soutient alors que le Club alpin suisse en est partenaire. «Respecter c’est protéger» publie également un formulaire de préparation à la course et des cartes de randonnées à ski répertoriant les cheminements conseillés afin de savourer l’éblouissement de la nature endormie, sans y porter atteinte.

www.respecter-cest-proteger.ch

www.respect-wildlife.ch (24 heures)