L’hépatite C tue cinq fois plus que le VIH

L’hépatite C, c’est une maladie parfois discrète. Les personnes infectées par ce virus, le VHC, ne le savent pas forcément. Mais il peut être une bombe à retardement, qui éclate des années plus tard.

Quelle est la situation en Suisse? Une étude, menée à l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne (ISPM) et à l’Institut de santé globale à Genève (ISG), révèle qu’en 2014 dans notre pays, ce virus a été la cause probable de 338 hospitalisations et de 193 décès – un chiffre vraisemblablement sous estimé. Elle livre une comparaison inquiétante: «Ces dernières années, le VHC a causé environ cinq fois plus de décès que le VIH ou que le virus de l’hépatite B.»

En réalité, les chercheurs s’attendaient à découvrir davantage de malades. En effet, aux Etats-Unis, la mortalité liée au VHC est en augmentation constante depuis 2005. Un modèle réalisé en 2015 prédisait une même tendance ici. Or les scientifiques ont découvert que la situation est restée stable depuis 2003. Comment expliquer cette différence? Selon Olivia Keiser, qui a piloté les travaux de recherche pour le compte de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’amélioration des soins a peut-être permis d’éviter une flambée. A moins que le boom ne soit encore à venir: on estime qu’une grande partie des personnes infectées l’ignore.

Vers une forte hausse?

Faut-il craindre une forte hausse des hépatites C chroniques ces prochaines années? Impossible, pour l’heure, de le dire. Les chercheurs ont débuté une nouvelle étude de modélisation commandée par l’OFSP. Les résultats sont attendus pour janvier 2018. Dans l’immédiat, Olivia Keiser relève que la mortalité et la morbidité du VHC sont «substantielles» et doivent être prises en compte.

Aujourd’hui, 36 000 à 43 000 personnes ont une infection chronique au VHC dans notre pays. A titre de comparaison, elles sont 15 000 à 20 000 à vivre avec le VIH, contre lequel une vraie bataille a été lancée dans les années 80. «Notre société s’est beaucoup concentrée sur le VIH/sida, relève Olivia Keiser. A l’inverse, le VHC était caché. Cela est certainement lié au fait que, jusqu’à peu, il n’y avait pas de traitement efficace.»

Qui doit agir et comment? C’est tout le débat. L’OFSP a annoncé il y a deux semaines qu’il étendait le remboursement des nouveaux médicaments contre l’hépatite C à de nouvelles catégories de patients. Il s’agit notamment des personnes coïnfectées par le VIH ou par l’hépatite B ainsi que des consommateurs de drogue. En revanche, la Confédération ne va pas s’engager dans une stratégie nationale. La mortalité et la morbidité liées au VHC restant constantes, l’OFSP estime qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures immédiates, en dehors de celles déjà prises.

«Nous agissons déjà beaucoup dans la prévention et nous allons poursuivre cet effort, notamment dans le milieu de la drogue, précise Christian Schätti, de la division Maladies transmissibles de l’OFSP. C’est peut-être aussi grâce à ces mesures que la maladie n’a pas explosé ces dernières années. Et nous espérons que les nouveaux traitements permettront de réduire le nombre de cas graves.»

Insuffisant, pour Daniel Horowitz, président de l’Association suisse de l’hépatite C (SHCV, qui regroupe des patients). Pour lui, la Confédération «ferme les yeux». «Sa réaction est en décalage total avec les conclusions de cette étude. Pourquoi y a-t-il une stratégie contre le VIH et pas contre le VHC, qui tue davantage? A mon avis, Berne essaie de justifier le fait qu’elle limite le remboursement du traitement aux patients les plus atteints.»

Une question d’argent

Bettina Maeschli, porte-parole de Stratégie hépatite Suisse (SHS, une association qui regroupe des spécialistes de la question), renchérit: «Il y a un grand problème et il faudrait agir. La Confédération craint peut-être de ne pas avoir les ressources financières suffisantes.» Selon elle, il serait possible d’utiliser les canaux développés pour lutter contre le VIH. Philip Bruggman, directeur de la même association, ajoute qu’il faut de toute urgence informer la population, mais aussi les médecins et le monde politique. Il donne un exemple: l’OFSP ne livre pas de statistique annuelle de cette maladie, comme il le fait pour le VIH.

Philip Bruggman s’inquiète lui aussi de la mortalité liée au VHC. Et cela alors que «cette maladie peut être soignée depuis vingt ans». Pour mémoire, des thérapies apparues en 2014 ont même augmenté les chances de guérison à plus de 90%. Vu leur coût (45 000 à 60 000 francs), leur remboursement par l’assurance-maladie est limité. Mais alors que ces restrictions ont été revues à la baisse ces dernières années, le nombre de traitements n’a pas augmenté. Les chercheurs, qui relèvent cette contradiction, recommandent d’informer les généralistes sur les nouvelles options de traitement et de veiller à ce que les personnes diagnostiquées soient dirigées vers un spécialiste.

«Je pense que c’est essentiellement lié au fait que trop peu de personnes sont testées pour savoir si elles sont infectées et que la thérapie n’est pas proposée assez souvent», estime Philip Bruggman. Le spécialiste ajoute que cette tendance s’observe dans tous les pays européens qui n’ont pas de plan national contre le VHC. Un argument supplémentaire, selon lui. Il conclut: «La direction de l’OFSP nous a assurés en avril qu’elle était prête à travailler davantage avec nous. Et à soutenir financièrement certains de nos projets.» Un signe, selon SHS, que les choses avancent malgré tout.

(24 heures)