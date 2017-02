Les organes bio-artificiels, entre promesse et utopie

Les scientifiques parviendront-ils un jour à faire pousser des organes humains dans des animaux pour les transplanter ensuite chez des patients en attente de greffe? «Sans parler des questions éthiques que soulèverait une telle pratique (voir encadré), nous sommes encore à des années-lumière d’y parvenir», estime le professeur Jérôme Larghero, responsable de l’unité de thérapie cellulaire à l’hôpital Saint-Louis (Paris). Néanmoins, des travaux, publiés jeudi 26 janvier dans la revue Cell, constituent «une étape importante» vers ce Graal de la médecine réparatrice.

Pour la première fois, des chercheurs ont obtenu des embryons chimères contenant des cellules souches humaines et porcines. Implantés dans l’utérus de truies porteuses, ces fœtus «mixtes» se sont ensuite développés pendant quatre semaines – durée maximale prévue par la loi américaine. Les scientifiques ont alors observé que les cellules humaines avaient commencé à se transformer en tissus musculaires, notamment cardiaques. «Le but ultime de cette expérience est de cultiver des tissus ou des organes humains (pancréas, foie, cœur…) chez des animaux, comme des truies, qui pourront ensuite être greffés sans rejet chez l’humain, a expliqué Juan Carlos Izpisua Belmonte, professeur à l’Institut Salk d’études biologiques à La Jolla, en Californie, principal auteur de ces travaux. Mais nous en sommes encore loin.»

Manque de donneurs

Un avis partagé par le professeur Dominique Franco, spécialiste français de la bio-ingénierie et président de l’association CellSpace: «Il y a un effet d’annonce derrière cette publication. Il faut voir ce que cela va donner, mais je ne suis pas sûr que cette méthode soit la plus simple pour produire des organes bio-artificiels. D’autres technologies me semblent plus en avance.» C’est que, dans des laboratoires du monde entier, des scientifiques tentent de fabriquer des tissus qui pourraient, à terme, se substituer aux greffes traditionnelles. Il y a urgence. Faute de donneurs, le nombre de patients en attente d’une greffe ne cesse d’augmenter. Selon les chiffres de l’association Fondation Swisstransplant, publiés le 17 janvier, 1480 personnes sont actuellement sur la liste d’attente en Suisse, soit une hausse de 7% par rapport à l’année précédente.

Dans ce contexte, pouvoir disposer à volonté d’organes prêts à être implantés constitue l’objectif ultime de la médecine régénérative. Une quête qui ne semble plus relever de la science-fiction, tant les progrès dans le domaine se multiplient. «Il existe de nombreuses approches très intéressantes pour y parvenir», souligne Jérôme Larghero.

Un minicerveau en culture

Parmi elles, la méthode la plus simple sur le papier consiste à faire pousser des organes in vitro. Impossible? En 2013, des scientifiques sont parvenus à créer un minicerveau humain dans des boîtes de Petri, selon des travaux rapportés dans la revue Nature. Pour y obtenir ce résultat, les chercheurs ont prélevé des cellules sur un adulte, puis les ont transformées en cellules plutipotentes (IPS) en laboratoire. Susceptibles de donner naissance à toutes sortes de tissu, ces dernières sont ensuite reprogrammées pour devenir des neurones. «Ce qui est particulièrement intéressant avec cette méthode, c’est que les IPS se sont spontanément transformées en plusieurs types cellulaires, formant les différentes couches du cerveau», explique Luc Stoppini, professeur à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Exactement de la même manière, les scientifiques sont ainsi parvenus à développer d’autres mini-organes. Dans le laboratoire de Luc Stoppini, les images sont impressionnantes: sur une puce de quelques millimètres de diamètre, des neurones humains s’organisent in vitro exactement comme dans un cerveau; un minicœur bat la chamade tel un palpitant vivant et des cellules hépatiques forment un foie miniature.

Mais il y a un hic. «Dans ces organoïdes, le système n’est pas finalisé, souligne Luc Stoppini. Nous obtenons des bourgeons d’organes, mais nous ne parvenons pas, pour le moment, à aller beaucoup plus loin.»

Afin de résoudre ce problème, les chercheurs tentent de développer des biomatrices sur lesquelles les cellules IPS pourraient se développer jusqu’à former des organes complets. A l’Hôpital Saint-Louis (Paris), par exemple, Jérôme Larghero et son équipe fabriquent des œsophages artificiels. «Comme dans les greffes traditionnelles, nous prélevons l’œsophage d’un donneur, explique le chercheur. Puis nous enlevons toutes les cellules avec un détergent. Ne reste alors qu’une espèce de tuyau, constitué de fibres, qui va servir en quelque sorte d’échafaudage.» Ce dernier est ensuite ensemencé dans un bioréacteur avec des cellules IPS du receveur, pour reproduire un œsophage complet. Si cette technologie ne peut régler le problème du manque de donneurs, elle permettrait d’éviter les risques de rejet. «Pour l’instant, nous sommes en train de valider cette stratégie sur le porc, poursuit Jérôme Larghero. La prochaine étape sera de réaliser un essai clinique sur l’homme.»

Des organes imprimés en 3D

Reste avant cela à régler un détail primordial: la vascularisation. «Dans les bioréacteurs, les organes ne possèdent pas de systèmes vasculaires, note Jérôme Larghero. Si on les implante tels quels, ils risquent de mourir très rapidement dans le corps du receveur faute de nutriments.» La technique n’en est pas moins prometteuse, d’autant qu’elle pourrait s’utiliser pour fabriquer différents organes. Selon des travaux rapportés en 2013 dans la revue Nature, des scientifiques sont ainsi parvenus à développer un cœur de souris fonctionnel, à partir d’un palpitant décellularisé. «La hantise des scientifiques avec toutes les méthodes employant des IPS, c’est que ces cellules sortent du greffon et développent des tumeurs», souligne Jérôme Larghero.

Mais comment se passer des IPS? Une solution est l’impression 3D biologique. Exactement comme dans les procédés industriels, il s’agit de fabriquer un objet en accumulant des couches de matière. Sauf qu’ici la matière est du tissu et l’objet final un organe. Selon des travaux rapportés en février 2016 dans la revue Nature, des chercheurs de l’Université de Wake Forrest sont déjà parvenus à imprimer le cartilage d’une oreille humaine. «La bioimpression fonctionne bien pour des organes simples comme les vaisseaux, la peau ou le cartilage, constate Dominique Franco. Mais pour les structures plus complexes, comme le foie, le poumon ou le pancréas, cela devient beaucoup plus dur. Les logiciels peinent à reconstituer ce type d’organes.»

Si malgré les effets d’annonces aucune technique n’est encore au point, les scientifiques ne perdent pas espoir. «Je suis persuadé que cela va se faire, affirme Luc Stoppini. Même si je serai probablement à la retraite lorsque cela arrivera.»

