Les smartglasses sauveront des vies en salle d'opération

Le personnel opératoire visualisant des listes de contrôle grâce à des smartglasses. C’était le projet ambitieux de Thomas Boillat, docteur en Systèmes d’information de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne (UNIL), au moment de s’envoler pour l’Université Stanford (Etats-Unis). Grâce à six mois de travail outre-Atlantique, les smartglasses du jeune Jurassien devraient faire leur apparition dans les salles d’opération américaines d’ici deux ans. Ces montures futuristes permettent d’afficher des informations sur les verres et donc de les lire tout en faisant autre chose.

Pour rappel, les listes de contrôle, souvent affichées sur des posters peu fonctionnels, sont indispensables à chaque intervention chirurgicale. Elles recensent des informations capitales sur le patient: son identité, le type d’opération qu’il doit subir et les médicaments prescrits. Selon une étude américaine, l’utilisation de ces listes diminue par deux les risques de complications et de mortalité lors d’une opération. Chaque année aux Etats-Unis, pas moins de 500 000 morts et de 2000 opérations effectuées sur une mauvaise partie du corps pourraient être évitées si les procédures de vérifications étaient faites correctement.

Thomas Boillat explique: «Le chirurgien peut emmener ses lunettes partout avec lui car elles sont très légères et également personnalisées. Un simple mouvement de la tête permet de passer à l’affichage suivant.»

En Suisse, le projet n’est pas encore connu. Julien Didier, ingénieur biomédical au CHUV, précise: «En ce qui concerne les listes de contrôle, nous travaillons avec des écrans multifonctionnels. Nous n’en sommes pas encore aux smartglasses.» (24 heures)