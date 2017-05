Une caméra pour surveiller les prématurés

En Suisse, près de 6000 bébés naissent prématurément chaque année, c’est-à-dire avant 37 semaines de gestation. Parmi eux, certains doivent être placés en couveuse afin de poursuivre leur développement en dehors du ventre de leur maman. Les constantes vitales des nouveau-nés doivent alors être suivies en permanence. Pour ce faire, les médecins utilisent des capteurs, placés sur la peau du nourrisson. Problème: «Ces capteurs sont si sensibles qu’ils génèrent près de 90% de fausses alertes, surtout dues aux mouvements des bébés, explique Virginie Moser, professeure au CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique). Par ailleurs, cela occasionne une gêne et un stress pour les bébés.»

Afin de solutionner ces problèmes, des chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et du CSEM ont développé une caméra capable de mesurer en continu les paramètres vitaux des prématurés, sans contact et sans fil. Le rythme cardiaque est détecté à partir des variations légères de la couleur de la peau du bébé, dues aux battements du cœur. La respiration est quant à elle analysée par le biais des mouvements du thorax et des épaules. La nuit, des caméras infrarouges prennent le relais.

«Après des tests concluants sur les adultes, nous allons lancer mi-juin une étude sur 40 prématurés à l’Hôpital universitaire de Zurich, poursuit Virginie Moser, qui a développé la caméra au CSEM. Les tests devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.» Et après? «Nous espérons que notre caméra permettra de diminuer les fausses alertes. Si elle apporte un réel bénéfice, nous espérons que des entreprises seront intéressées pour développer et commercialiser notre système.» Avec son prix compétitif, une centaine de francs, la caméra pourrait avoir d’autres débouchés, comme par exemple les sociétés qui commercialisent des appareils de fitness. (24 heures)