Changer le méthane en carburant avec de l'eau

Des scientifiques de l'Institut Paul Scherrer (PSI) et de l'EPFZ ont trouvé un moyen simple de transformer le méthane en méthanol avec de l'eau. Cela permet de le transporter facilement et de l'utiliser comme carburant ou dans l'industrie chimique, selon ces travaux publiés dans la revue Science.

Jusqu'ici, le méthane produit sur les champs pétrolifères ou dans les raffineries était simplement brûlé. Sa transformation en méthanol nécessite en effet un processus en deux étapes à haute pression et températures élevées, avec par conséquent des installations coûteuses.

Le nouveau procédé en revanche se contente d'une étape et de basse pression. Il requiert un catalyseur qui sépare des molécules de méthane en leurs composants, soit du carbone et de l'hydrogène, qui réagissent ensuite avec l'eau pour former du méthanol.

Substances nocives

Des méthodes à une étape avaient certes déjà été développées par le passé, mais «la nouvelle réaction est nettement plus sélective que les autres», selon l'auteur de l'étude Dennis Palagin, du PSI, cité jeudi dans un communiqué de l'institut. Outre du méthanol, elle produit de l'hydrogène, qui peut également être utilisé comme carburant.

Les autres procédés en revanche produisaient des substances nocives comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone ou des formaldéhydes. (ats/nxp)