«Donald Trump» est le signe de l’année 2016

Chaque année, près de 250 nouveaux signes viennent compléter le lexique de la langue des signes. En 2016, la Fédération suisse des sourds (FSS) a décidé de mettre au concours le signe de l’année. La tâche d’élire ce signe a été confiée au centre de compétence de la langue des signes de la FSS en collaboration avec les commissions du lexique de langue des signes des différentes régions. En Suisse romande, ce sont les signes Donald Trump, Guy Parmelin, Airbnb, mondialisation et vegan qui ont eu le plus de succès. Finalement, c’est le signe de Donald Trump qui s’est imposé.

Membre du jury et responsable de campagne à la Fédération suisse des sourds SGB-FSS, Christian Gremaud explique: «Décisive a été la simplicité du signe qui reprend le mouvement de la mèche de cheveux de Trump et le fait que ce signe s’est imposé très rapidement dans toute la Suisse. De plus, ce signe est tout à fait compréhensible par les personnes entendantes.»

Le signe qui désigne le Conseiller fédéral Guy Parmelin est un «V» formé de deux doigts tapotés sur la joue. Selon Sandrine Burger, responsable medias pour la Fédération suisse des sourds, « l'index et le majeur forment la lettre V et représentent ainsi le signe pour vin, vu que Monsieur Parmelin est à la base vigneron».

Lorsqu'un signe n'existe pas encore, les personnes sourdes et malentendantes doivent devoir épeler le mot à l’aide de l’alphabet manuel. De nouveaux signes émergent régulièrement lorsque de nouveau termes ou noms sont répandus par les médias. Dès qu’un terme est beaucoup utilisé, les sourds commencent à chercher un signe pour le représenter. Si le signe est approuvé et se répand dans la communauté, alors, il est ensuite ajouté dans le lexique comme standard. Une commission d’experts mélangeant des enseignants, des linguistes et des chercheurs est responsable de décider quels termes sont ainsi admis chaque année.