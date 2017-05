Plus de 18'000 jeunes vivent en foyers d'accueil

En 2015 en Suisse, 18'000 enfants et jeunes vivaient dans des foyers ou des familles d'accueil, selon une estimation. Cela représente environ 1% des mineurs.

Environ 13'000 enfants et jeunes sont pris en charge par des foyers et 5000 autres par des familles d'accueil, indique mardi PACH, l'association pour les enfants placés et adoptés. Celle-ci relève que le nombre d'enfants placés sur demande des autorités et sur un accord commun n'est pas encore précisément connu.

Différences entre les cantons

L'organisation veut relever ces chiffres annuellement, jusqu'à ce que l'Office fédéral de la justice (OFJ) le fasse grâce à sa plate-forme pour le placement en établissement d'éducation et le placement familial en Suisse (casadata).

Les différences entre les cantons sont importantes, écrit PACH. Les résultats comportent quelques inexactitudes. Mais ils permettent déjà d'avoir une vue d'ensemble et représentent une base de discussion.

PACH est le centre de compétences pour les questions concernant les enfants placés et adoptés. Il s'agit d'une organisation faîtière née en 2016 de la fusion de l'action suisse pour les enfants placés et du service spécialisé pour l'adoption. (ats/nxp)