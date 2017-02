Reconditionner son corps pour skier sans se blesser

Vous êtes un snowboarder du dimanche, plus actif devant un match de foot que dans une salle de sport? Fracture du poignet. Skieuse occasionnelle d’une quarantaine d’années, aussi sportive qu’une assiette de chips? Entorse du genou. Si en plus vous avez tendance à la malchance, rajoutez-y une rupture du ligament croisé antérieur – un classique des bobos de piste qui vous plombe pendant trois mois. Ces blessures sont les plus diagnostiquées chez les amateurs de sports de glisse mal préparés et chez les skieurs débutants. En moyenne depuis 2009, ce sont près de 76 000 skieurs ou snowboardeurs qui se blessent chaque année en Suisse. Il existe pourtant un bon moyen d’éviter un drame: une préparation physique adéquate.

Pour comprendre exactement de quoi il s’agit, nous avons frappé à la porte du spa Nescens de La Réserve à Bellevue, histoire de se frotter au tout nouveau programme de préparation physique. Le topo? Qu’il s’agisse de reprendre le ski, le golf, le tennis ou encore la pachanga, une équipe de professionnels vous mitonne sur place un entraînement caréné pour optimiser vos performances. Au menu, un programme taillé sur mesure, dessiné en fonction de ses besoins, de ses faiblesses et de ses éventuels antécédents chirurgicaux. Un reconditionnement personnalisé qui allie coaching, soins et nutrition afin d’aider son corps à mieux encaisser les chocs, les mouvements et les torsions subies sur les pistes.

Etape 1: l’ostéopathe

C’est toujours un peu intimidant de se retrouver devant un ostéopathe. Va-t-il nous découvrir quelque chose de tordu? «Mon travail, en fonction de vos antécédents médicaux, chirurgicaux et morphologiques, va être de proposer un programme adapté, explique Sébastien Ducasse, avant d’entamer son questionnaire. Il s’agit plus de tracer un chemin qui vous permette de vous améliorer sur le long terme que de fournir des solutions toutes faites.» Impossible de mentir à cet expert du mouvement. Trop peu d’activité physique ces derniers temps? Ne vous fatiguez pas, il le sait, il l’a vu. Votre corps vous a trahi, le fourbe. Mais en plus, ce spécialiste dispose de toute une panoplie de détecteurs de mensonges: de serviles machines ultraperfectionnées et tactiles, qui n’hésitent pas à lui balancer les moindres petits secrets de votre corps. Taux d’hydratation, masse musculaire, masse graisseuse ou asymétries corporelles même discrètes… vous êtes cuit. Il lit désormais en vous comme dans un livre ouvert.

Par chance, rien à signaler chez nous. La jambe gauche et la droite se valent. Idem pour les bras. Les masses graisseuses et musculaires semblent équilibrées. Une prise de tension et un test d’effort plus tard, nous voici avec une photographie bluffante de notre état métabolique

Etape 2: la nutritionniste

Après avoir pris connaissance de votre bilan ostéo-articulaire, Julie Augustin vous accueille dans son bureau et s’attelle à la lourde tâche de disséquer vos habitudes alimentaires. Comment mangez-vous? En quelles quantités? A quel rythme? Plutôt sucré ou salé? Les questions sont de plus en plus précises. Et le verdict tombe assez vite, implacable: un criant manque de protéines. Aïe. Problématique pour augmenter sa masse musculaire et optimiser ses cuisseaux pour le ski… Elle nous propose donc un petit correctif.

«Le petit-déjeuner est l’un des repas le plus important de la journée, explique-t-elle en parfaite pédagogue. C’est ce qui vous permettra de tenir jusqu’à midi sans trop de difficulté.» Et de ne pas se jeter bave aux lèvres à midi pile sur un énorme steak frites. «Manger beaucoup de viande à midi seulement ne sert à rien. L’idée c’est de morceler ses apports en protéines tout au long de la journée», explique-t-elle, calculs à l’appui. Bonne nouvelle: la douce dame nous exhorte à prendre un goûter tous les jours. Vrai? Comme à l’époque du cartable, des pupitres et des cours de récréation? «Oui, mais beaucoup moins sucré…» Promis.

Elle distille également des conseils diététiques à emmener sur les pistes. «Le ski, c’est aussi la raclette, la fondue, les croûtes au fromage et facilement un ou deux kilos de plus sur la balance au bout de quelques jours. Evitez le gluten et les féculents le soir, buvez beaucoup d’eau, mangez léger au moins un jour sur deux…» Bref, on repart avec des recommandations à adopter sur les cimes enneigées mais aussi chez soi.

Etape 3: l’aquagym

L’épreuve du maillot de bain en plein hiver. Cruel mais nécessaire. C’est Lucas le chef d’orchestre du jour. Depuis le bord du bassin, il donne des indications à toute une grappe de volontaires venue en découdre avec l’élément aquatique. Dans l’eau, on trouve essentiellement des femmes, de tous les âges. L’aquagym est souvent considérée comme étant un sport féminin. Dommage: parce qu’elle offre une excellente résistance aux mouvements, l’eau permet un renforcement musculaire efficace, ludique et personnalisé qui convient très bien à ces messieurs. Tout y passe: battements de bras, battements de jambes, longueurs de bassin, travail des obliques, des triceps, des quadriceps et d’une quantité d’autres «ceps» qu’on n’avait jamais ressentis jusqu’ici…

Etape 4: l’étirement

Le temps de quitter son une-pièce nageur pour une tenue de fitness et nous voici propulsés dans les bras experts d’une pétillante et dynamique coach. Sa spécialité? Le stretching. «Les gens, particulièrement au ski, sous-estiment l’importance de l’étirement», explique-t-elle entre deux contorsions. Premiers muscles sollicités, les ischio-jambiers. Zou, on tend la patte sur la barre et on étire. Idem de l’autre côté. Les quadriceps, le dos, les mollets et les abducteurs ne sont pas oubliés et s’offrent des mouvements spécifiques. «Mais celui que je recommande à tout le monde, un de ceux qu’il faudrait idéalement faire tous les jours, avec ou sans ski, c’est l’étirement du psoas iliaque, poursuit-elle. Si vous voulez continuer à vous mouvoir le plus longtemps possible, il faut vous étirer. Ça devrait être obligatoire…»

Etape 5: «Personal training»

On prend le temps de déguster un plat équilibré au Café Lauren, à deux pas du fitness, et nous voici de retour. Cette fois-ci c’est Nathalie Megevand, la responsable du personal training, qui nous reçoit. Elle nous prévient d’emblée: nous sommes là pour transpirer. Mais transpirer «intelligent», reconditionner son corps pour optimiser la pratique de son sport fétiche: «J’adapte les exercices en fonction des recommandations de l’ostéopathe et du sport visé à l’issue de la préparation physique. Pour le ski, par exemple, on favorise le renforcement des cuisses, les abdos et la proprioception pour améliorer l’équilibre.»

Rien n’est épargné à l’aspirant skieur, il souffre pour la bonne cause. Cerise sur ce gâteau sportif, on nous ouvre les portes de la «functional zone». À l’intérieur, un tapis de jeux géant et connecté vise à améliorer nos réflexes et notre endurance. «Les coureurs automobiles adorent», souffle Nathalie. Ludique, certes, mais pas moins fatiguant.

Fin de la journée. Et surprise! Pour finaliser cette éprouvante reconversion sportive, un massage corporel d’une heure trente est prévu au programme. L’idée? Aider encore davantage son corps à se remettre en forme à coups de drainage lymphatique. «L’idéal, c’est de suivre ce programme intensif sur quatre jours», explique l’ostéopathe. On aimerait bien mais les pistes nous appellent… On repart avec, dans sa valise, plein de bons conseils pour jouer à la Reine des Neiges sans se blesser.

Programme préparation physique spa Nescens - La Réserve Genève. Prix: de 300 à 650 fr./j. Infos sur http://www.lareserve.ch

(24 heures)