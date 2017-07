Survolez Pluton comme si vous y étiez

En juillet 2015, la sonde New Horizons arrivait dans l'environnement de Pluton, après plus de 9 ans de voyage dans l'espace. Elle livrait alors les premières images de la planète qui ont révolutionné l'idée que s'en faisaient les spécialistes. Deux ans plus tard, la NASA, pour célébrer l'événement, diffuse de nouveaux clichés pris en 2015 par la sonde.

Mais cette fois, les chercheurs ont modélisé les images prises à 13'000 km de la planète et en ont amplifié les reliefs et couleurs pour bien mettre en avant chacun des détails. Les photos ont ensuite été fondues en une vidéo complète et spectaculaire du passage de la sonde.

Charon également sous la loupe

Les images permettent ainsi de survoler les plaines du Spoutnik, une zone de 1000 km de large constituée essentiellement de glaces d'azote et de méthane. On passe aussi dans la région de Cthulhu, le cœur de Pluton, soit une zone sombre composée de chaînes de montagnes, de cratères et de plaines, explique la NASA. Sans oublier les crêtes du Tartare aux confins de l'hémisphère est et tout ce qui fait le mystère de cette planète.

Les chercheurs ont également préparé une vidéo similaire de la plus grosse des lunes de Pluton, Charon. On peut y voir le canyon Serenity Chasma puis le cratère Dorothy Gale situé vers le nord et enfin le sombre Mordor Macula. L'escapade se poursuit vers la partie nord d'Oz Terra pour se terminer par le survol des plaines équatoriales de Vulcan Planum et les montagnes de Clarke Montes.

Pour rappel, Pluton n'est plus depuis 2006 la 9e planète de notre système solaire. Elle est considérée comme une planète naine. Néanmoins, située aux confins de notre système, elle continue de fasciner les chercheurs. Gageons que les images fournies par la sonde New Horizons vont une nouvelle fois contribuer à faire rêver les fous d'astronomie.

(nxp)