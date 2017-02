Des électrodes, possible remède à l'anorexie

L'implantation d'électrodes de stimulation dans le cerveau pourrait apaiser l'anxiété et la dépression de personnes atteintes d'anorexie et les aider à prendre du poids, affirme une étude publiée vendredi. L'anorexie touche 0,5% de la population mondiale.

Les personnes qui souffrent de cette maladie ont des préoccupations persistantes au sujet de leur poids et s'affament pour maintenir un poids très faible. L'anorexie chronique provoque dans de nombreux cas de graves problèmes de santé et peut être fatale. La stimulation cérébrale profonde est déjà utilisée pour atteindre les zones du cerveau impliquées dans la maladie de Parkinson et a été très efficace pour en réduire les symptômes.

IMC en hausse de 3,5 points

L'étude, dont le compte rendu apparaît dans la revue The Lancet Psychiatry, a été réalisée auprès de seize femmes âgées de 21 à 57 ans, toutes atteintes d'anorexie profonde. Celles-ci ont été choisies, car leur vie était en danger et qu'aucun traitement n'avait fonctionné.

Quelques mois après l'implantation d'électrodes, selon les chercheurs, l'amélioration des symptômes psychologiques a commencé à entraîner des changements de poids. L'indice de masse corporelle (IMC) moyen du groupe a atteint 17,3, en hausse de 3,5 points. Un IMC normal se situe entre 18,5 et 24,9.

Le professeur Andres Lozano, de l'université de Toronto, qui a dirigé l'étude, a déclaré que bien que les résultats aient été positifs, il convenait de mener d'autres recherches.

L'anorexie, a-t-il fait remarquer, est le trouble psychiatrique ayant le taux de mortalité le plus élevé. (ats/nxp)